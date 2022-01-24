Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
01:27 24.01.2022

Instagram ограничит видимость «потенциально опасного» контента

Потенциально вредоносный контент Фото: pixabay
Соцсеть Instagram внесет изменения в алгоритм, чтобы посты, содержащие «потенциально вредоносный контент», были менее заметными, передает Zakon.kz.

В блоге компании говорится, что алгоритм, определяющий способ упорядочения сообщений в лентах пользователей и в историях, теперь будет снижать приоритет контента, который может содержать издевательства, ненавистнические высказывания или может подстрекать к насилию.

Сервис уже запрещает подобные посты, однако теперь также будет ограничена видимость сообщений с «пограничным» содержимым и тех, которые еще не поступили на проверку к модераторам.

Алгоритмы начнут сравнивать новые записи с теми, на которые ранее поступали жалобы. Анализироваться будет как текст, так и сами изображения, уточнили в Meta. «Потенциально опасные» сообщения могут быть в конечном итоге удалены, если сообщение нарушает какие-либо правила сообщества.

Константин Вноровский
Интересное
В Казахстане продолжается спад заболевших COVID-19 за сутки
23.01.2022
В Алматы упал строительный кран, погиб крановщик
23.01.2022
Данилина сенсационно вышла в четвертьфинал AusOpen-2022
23.01.2022
Угрожал пистолетом – конфликт в Алматинском метро
23.01.2022
Кардиолог дала советы по профилактике инсульта
23.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости