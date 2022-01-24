Instagram ограничит видимость «потенциально опасного» контента

В блоге компании говорится, что алгоритм, определяющий способ упорядочения сообщений в лентах пользователей и в историях, теперь будет снижать приоритет контента, который может содержать издевательства, ненавистнические высказывания или может подстрекать к насилию.

Сервис уже запрещает подобные посты, однако теперь также будет ограничена видимость сообщений с «пограничным» содержимым и тех, которые еще не поступили на проверку к модераторам.

Алгоритмы начнут сравнивать новые записи с теми, на которые ранее поступали жалобы. Анализироваться будет как текст, так и сами изображения, уточнили в Meta. «Потенциально опасные» сообщения могут быть в конечном итоге удалены, если сообщение нарушает какие-либо правила сообщества.