Бакытжан Базарбек озвучил девять причин отказа от земельной комиссии

Первое, отказ от земельной комиссии снизит уровень коррупции в земельных отношениях.

Так сложилось, что земельная комиссия рассматривается не как коллегиальная структура при местном исполнительном органе, а как стадия рассмотрения, где без соответствующего отката заявитель не получит положительное решение комиссии на предоставление земельного участка в порядке ст. 43, 44 Земельного кодекса, либо на изменение целевого назначения земельного участка в порядке ст. 49-1 Земельного кодекса.

На самом деле, практика отмены решений земельной комиссии и материалы уголовных дел показывают, что не брезгуют денежными откатами и привилегиями в получении через комиссию себе земельного участка не только члены земельной комиссии из числа госслужащих, но и представители общественности: депутаты маслихатов, представители общественных советов, представители АПК, крестьянские хозяйства.

За все 20 лет существования института земельной комиссии он не зарекомендовал себя как общественная площадка для контроля со стороны общества за принимаемыми властями решениями, не заработал как «сито», отсеивающее проекты, попахивающие коррупцией.

Наоборот, комиссию использовали для продвижения узко-клановых интересов местных олигархов, латифундистов и коррупционеров.

Примеров, где мы отменяли решения комиссии, много.

Возьмите отмену решения комиссии в районах Байтерек ЗКО, Караталском, Кегенском, Балхашском районах Алматинской области, где руководители комиссии через возглавляемую ими земельную комиссию конкурсом выводили лакомые куски сельскохозяйственных земель в пользу своих родственников.

Таких примеров достаточно в Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях.

Второе, наличие земельной комиссии в архитектуре земельных правоотношений не давало возможности привлечь виновных лиц к уголовной ответственности за коррупционные преступления.

Да, это так! Когда речь идет о привлечении акима к ответственности по коррупционным правонарушениям, как правило, у них есть готовый ответ.

Мол, идите, предъявляйте претензии и обвинения руководителям отделов земельных отношений, архитектуры, которые готовят заключения на комиссию, предъявляйте земельной комиссии и ее председателю.

Естественно, следственным органам сложно квалифицировать противоправные действия акима, который, согласно требованиям ст. 43 Земельного кодекса, свое решение принимает на основе положительного заключения земельной комиссии и утвержденного землеустроительного проекта. Также по причине наличия земельной комиссии правоохранителям сложно квалифицировать уголовные противоправные действия должностных лиц, отделов земельных отношений, архитектуры и градостроительства.

Зачастую, многие уголовные дела, связанные с земельными участками, закрываются по формулировке отсутствия состава преступления, хотя многие уголовные дела можно было бы довести до суда при правильной квалификации действий акима, руководителей отделов земельных отношений, архитектуры и градостроительства.

Надеемся, что с отменой земельной комиссии будет намного легче привлечь к соответствующей ответственности должностных лиц акимата.

Идеальный пример для этого – Уральск, где по одному громкому делу земельная комиссия при акимате города, несмотря на вступившее в законную силу постановление областного суда ЗКО об отмене ПДП и отмене постановления об изменении целевого назначения земельного участка конкретного застройщика, так сказать, втихую рассмотрела заявление об изменении целевого назначения, по которому ранее суд вынес решение и признал действия акимата незаконными.

Понятно, что за всем этим стоит не земельная комиссия, а должностные лица МИО, но, увы, на практике в силу неспособности или нежелания правоохранительных органов на местах противостоять местным властям, в силу существующих норм Земельного кодекса, привлечь к уголовной ответственности чиновников акимата достаточно сложно.

Но мы работаем по каждому конкретному делу и надеемся довести дело до уголовного преследования должностных лиц акиматов.

Третье, отмена земельной комиссии – это веяние времени и необходимость в рамках цифровизации в земельных отношениях.

Не только в рамках правительственной комиссии по земельной реформе был поднят вопрос отмены земельной комиссии.

Этот вопрос поставлен и заложен в проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам цифровизации, где, собственно, видно, что земельная комиссия не вписывается в концепцию цифровизации и будущую архитектуру системы земельных отношений.

И это более чем аргументировано, так как земельная комиссия – это прежде всего коллегиальный орган, не являющийся самостоятельным юридическим лицом, протокольное решение которого не несет правоустанавливающего значения, но требующий особого порядка организации обеспечения деятельности.

В наше быстротечное цифровое время любые решения, и особенно решения в сфере земельных отношений, все государственные структуры должны быть гипергибкими на цифровые условия и порядки, решения должны приниматься быстро, оперативно, сроки рассмотрения должны сужаться, а услуги должны быть оказаны в электронной форме.

Возможна ли реализация цифровизации в земельных отношениях с коррумпированной изнутри и неповоротливой системой земельной комиссии?

Конечно – нет! Земельные комиссии исчерпали свой правовой потенциал как субинститут земельного права и в наших глазах представляют собой архаизм прошлого.

Четвертое, с отменой земельной комиссии сокращаются сроки и этапы предоставления земельного участка.

Вы только посмотрите, как с упразднением земельной комиссии меняется конфигурация системы предоставления прав на землю и ощущается значительное сокращение сроков!

Например, уполномоченные органы определяют возможность использования испрашиваемого земельного участка по заявленному целевому назначению и вносят материалы в земельную комиссию в течение семи рабочих дней. Потом сроки рассмотрения комиссией, позднее, в течение двух рабочих дней, составляется заключение комиссии, после чего в течение одного рабочего дня направляется заявителю для разработки землеустроительного проекта.

И все эти сроки сжимаются после упразднения земельной комиссии.

Сейчас общий срок рассмотрения заявления о предоставлении права на земельный участок составляет до 15 рабочих дней, а будет еще в два раза меньше, что положительно отразится на настроениях людей.

Пятое, отмена земельных комиссий снимает нестыковки в судебной практике по обжалованию протокольного решения земельной комиссии в судах.

В 2018 году были приняты достаточно странные поправки в ст. 43 Земельного кодекса, согласно которым протокольное решение земельной комиссии подлежало обжалованию в судах.

Позднее, после принятия АППК, в редакцию ст. 43 Земельного кодекса была внесена норма, согласно которой протокольное решение земельной комиссии в течение семи рабочих дней с даты его получения заявителем может быть обжаловано в суде в порядке АППК РК.

В целом, поправка в Земельный кодекс, допускающая гражданам право обжаловать протокольное решение земельной комиссии, как стала камнем преткновения в достижении единства в судейском и юридическом сообществе в выработке единой судебной практики по земельным вопросам, так и создала ряд сложностей при принятии Административного процедурно- процессуального кодекса Республики Казахстан.

Поправку приняли, но не дали надлежащих разъяснений: обжалуется ли протокольное решение земельной комиссии после принятия постановления о предоставлении земельного участка; вправе ли акимат повторно принять постановление о предоставлении, учитывая годичный срок действия положительного заключения комиссии; рассматривать ли протокольное решение комиссии административным актом или нет!

По существу, обжалование протокольного решения земельной комиссии давало небольшое преимущество, так сказать, пострадавшей стороне. После того, как последней стало известно о принятии решения комиссии, она могла оперативно, до принятия постановления, подать иск, который приостанавливает принятие решения местного исполнительного органа.

Других преимуществ поправка не давала, но создала уйму вопросов в земельном законодательстве.

С отменой земельной комиссии, думается, намного легче будет проводить в жизнь и реализовывать нормы Административного процедурно-процессуального кодекса и на примере нормативных постановлений Верховного суда вырабатывать единую судебную практику.

Шестое, организация работы земельной комиссии – дело не из легких.

Это изучая действующую редакцию ст. 43 Земельного кодекса и протоколы и решения земельной комиссии в регионах на предмет законности и наличия коррупционных рисков кажется, что проведение заседания комиссии и обеспечение кворума участия всех членов комиссии – дело несложное.

Учитывая, что в составе земельной комиссии представители общественности – крестьянские, фермерские хозяйства, представители аграрных предприятий, то обеспечить их участие в работе комиссии в период посевных, отрывая от сельскохозяйственных работ и забот, достаточно сложно. Это также касается депутатов местных маслихатов, представителей НПП «Атамекен», у которых есть обязанности по своей основной работе.

Напомню, согласно Земельному кодексу, заседание земельной комиссии считается правомочным, если на нем присутствовали не менее 2/3 от общего количества ее состава, а минимальное количество членов комиссии из состава общественности должно составлять не менее 50% от общего количества присутствующих членов земельной комиссии.

Чтобы соблюсти этот кворум, рабочему органу комиссии – отделу земельных отношений акимата, приходится откладывать заседания комиссии, а если это невозможно, то уговаривать, чтобы участник принял участие в заседании комиссии.

Тем более, что член комиссии участвует на заседаниях без права замены и не делегирует свои полномочия!

Представьте, какой коллапс наступит в работе комиссии, если в одно время часть членов заболеет, кто-то окажется в командировке, кто-то в отпуске.

И после этого напрашивается вопрос: а нужны ли нам такие дополнительные заботы с земельной комиссией?

Конечно же – нет!

Седьмое, содержание и техническое обеспечение деятельности земельной комиссии влетало государству в копеечку.

Согласно правилам технического применения средств аудио-, видеозаписи, обеспечивающих фиксирование хода заседания земельной комиссии от 4 декабря 2018 года № 490, на каждом заседании комиссии ведется аудио-, видеозапись заседания в режиме онлайн-трансляции на официальных интернет-ресурсах МИО.

В залах заседания земельной комиссии находится аппаратное помещение для размещения оборудования и специалист в сфере IT, отвечающий за аудио- и видеозапись, и если имеются неполадки, заседание комиссии откладывается.

Это можно представить в крупных мегаполисах и областных центрах.

А можете представить онлайн-трансляцию заседания комиссии на сайтах МИО в отдаленных районных центрах, селах, где, собственно, не только интернета нет, но и современного компьютера для нормальной работы.

Вот в таких условиях работают районные центры!

Вроде норма ст. 43 Земельного кодекса в части аудио- и видеофиксации заседания комиссии принята давно и закон должен исполняться, но закон не работает.

Мы забыли, что прежде чем принимать какую-либо поправку, нужно обеспечить местные органы соответствующими условиями для работы.

Отсутствие технического обеспечения и нормальной интернет-связи стало одной из причин отмены земельной комиссии.

Восьмое, неразбериха в правоприменительной практике при предоставлении земельных участков в разных городах.

Представьте, вы живете в стране, где один единый Земельный кодекс и нормы земельного законодательства вроде для всех регионов едины, но региональные власти истолковывают эти законы по-своему и применяют разные нормы!

Так, в Алматы предоставление земельных участков для строительства в черте населенных пунктов осуществляется в порядке ст. 43 Земельного кодекса – через земельную комиссию, а ведь у нас для таких отношений специально выделена ст. 44-1 Земельного кодекса.

Почему властям одного региона выгодно предоставлять земельные участки через земельную комиссию, а в других регионах, как в законе предусмотрено, для строительства в черте населенного пункта участки предоставляются без земельной комиссии – решением МИО, на основе утвержденного акта выбора и согласования?

Девятое, земельную комиссию региональные власти используют для целей, которые не относятся к компетенции комиссии.

Это актуально и имеет место практически во всех городах страны.

Например, в Алматы известны случаи с заключением договора аренды на новый срок, который, согласно требованиям ст. 37 и 43 Земельного кодекса, не должен рассматриваться на земельной комиссии, но на протяжении долгих лет успешно рассматривался на земельной комиссии города Алматы.

Данная ситуация с заключением аренды на новый срок имеет место не только в Алматы, но и в Петропавловске, в Шымкенте и ряде других городов страны.

Видимо, земельной комиссией легче прикрыть нарушения закона.

В Шымкенте вообще зашли далеко! Приняли свое положение о земельной комиссии, дали комиссии полномочия по повторному рассмотрению заявления и отмене положительного заключения без суда.

Это положение противоречит требованиям ст. 43, 44 Земельного кодекса, не зарегистрировано Минюстом, однако вышеуказанная практика успешно используется властями Шымкента в земельных отношениях.

В Актау вообще вопрос компенсации при изъятии земельного участка для госнужд два раза рассмотрели на земельной комиссии!

Согласно типовому положению о земельной комиссии от 27 августа 2018 года №359, к функциям комиссии отнесены: рассмотрение заявлений (заявок) и подготовка заключения о предоставлении прав на земельные участки, в том числе на конкурсах, изменение целевого назначения земельных участков и перевод земель водного фонда в земли других категорий.

Никакие другие функции земельная комиссия рассматривать не вправе, но, увы, комиссию используют не в целях, предусмотренных законом.

Выход один – упразднять институт земельной комиссии в науке земельного права и земельном законодательстве.