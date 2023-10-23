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Взрыв на складе близ Ташкента: комиссия озвучила причины

Взрыв на складе близ Ташкента, комиссия озвучила причины Фото: uznews.uz
Правительственная комиссия предоставила информацию по изучению причин и устранению последствий взрыва на складе, который произошел в Сергели, близ Ташкента, 28 сентября, сообщает Zakon.kz.

Комиссия выяснила, что общее число пострадавших составило 163 человека, 150 из которых получили легкие и 13 тяжелые травмы, сообщает Kun.uz.

Один несовершеннолетний скончался из-за полученных тяжких телесных повреждений. 24 пострадавших госпитализировали, им оказали медицинскую и психологическую помощь.

Остальные 138 пострадавших лечились амбулаторно. По состоянию на 23 октября все раненые выздоровели и им разрешили вернуться домой.


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В результате ЧП в 1370 квартирах 39 многоэтажных домов и 246 домовладениях повреждены фасад, окна, двери и крыша. Общая сумма ущерба составляет 14,5 млрд сумов (57 млн тенге).

Место возникновения пожара и очаг взрыва произошли на складе, построенном из металла и "сэндвич-панелей". На складе, где произошел пожар, хранилось большое количество химикатов, строительной и другой продукции в смешанном виде в нарушение установленных требований. В результате химических исследований проб, взятых с места происшествия, было обнаружено наличие таких химических веществ, как полиэфиры, ксилол, углеводороды, гидроксид натрия, перекись водорода, этиленгликоль и высокомолекулярные эфиры угольной кислоты.

При осмотре места происшествия выяснилось, что рядом с местом хранения перекиси водорода хранились упаковочная бумага и другие легковоспламеняющиеся материалы.

По результатам исследования, взрыв произошел из-за взаимодействия хранившихся на складе химических веществ и материалов и химического самовозгорания.

Окончательное заключение будет готово на основании заключений комплексной судебно-медицинской экспертизы и результатов расследования.

Данияр Кунафин
Узбекистан
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