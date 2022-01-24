Ограбили дом нападающего «Реала» Карима Бензема

Преступники проникли в дом Бензема через сад, расположенный в элитном жилом комплексе в Сан-Себастьян-де-лос-Рейес. Воры воспользовались моментом, когда в доме никого не было, а сам игрок был на матче с «Эльче», передает 20minutos.es.

Подробностей о награбленном нападавшими пока неизвестны, ведется расследование.

Это не первое ограбление дома Карима, в феврале 2019 года французский форвард уже пострадал от кражи во время Эль-Класико.

Сам же матч «Реал» – «Эльче» завершился вничью – 2:2. В этом поединке Бензема не удалось реализовать пенальти, и к тому же он получил травму и покинул поле на 58-й минуте.

Добавьте интриги в футбольные матчи ставками на Parimatch. Новым игрокам подарок +300% к первому пополнению.