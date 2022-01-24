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10:27 24.01.2022

Ограбили дом нападающего «Реала» Карима Бензема

Футбол Кража Дом Бензема Фото: Instagram/realmadrid
23 января в жилье форварда мадридского «Реала» Карима Бензема проникли воры, во время матча королевского клуба с «Эльче» в чемпионате Испании, сообщает Zakon.kz.

Преступники проникли в дом Бензема через сад, расположенный в элитном жилом комплексе в Сан-Себастьян-де-лос-Рейес. Воры воспользовались моментом, когда в доме никого не было, а сам игрок был на матче с «Эльче», передает 20minutos.es.

Подробностей о награбленном нападавшими пока неизвестны, ведется расследование.

Это не первое ограбление дома Карима, в феврале 2019 года французский форвард уже пострадал от кражи во время Эль-Класико.

Сам же матч «Реал» – «Эльче» завершился вничью – 2:2. В этом поединке Бензема не удалось реализовать пенальти, и к тому же он получил травму и покинул поле на 58-й минуте.

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