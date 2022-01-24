10:57 24.01.2022
Без вести пропавший в Павлодаре мужчина найден погибшим
Фото: пресс-служба МВД РК
Ночью 22 января в полицию обратилась жительница Павлодара с заявлением об установлении местонахождения ее 35-летнего сына, который утром ушел из дома и не вернулся, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области, сотрудники правоохранительных органов приступили к поиску мужчины.
Вместе со спасателями и волонтерами были обследованы улицы и подъезды, колодцы и заброшенные дома, торговые центры и недостроенные здания. Работа продолжалась в течение суток. Пресс-служба ДП Павлодарской области
23 января в 16:00 на берегу реки Иртыш было обнаружено тело пропавшего мужчины без внешних признаков насильственной смерти.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительная причина смерти – обморожение.Пресс-служба ДП Павлодарской области