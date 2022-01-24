Без вести пропавший в Павлодаре мужчина найден погибшим

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области, сотрудники правоохранительных органов приступили к поиску мужчины.

Вместе со спасателями и волонтерами были обследованы улицы и подъезды, колодцы и заброшенные дома, торговые центры и недостроенные здания. Работа продолжалась в течение суток. Пресс-служба ДП Павлодарской области

23 января в 16:00 на берегу реки Иртыш было обнаружено тело пропавшего мужчины без внешних признаков насильственной смерти.