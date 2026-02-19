#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
489.3
578.94
6.38
Происшествия

Отец искал два дня, полиция – три часа: в Павлодаре нашли пропавшего подростка

в Павлодаре ребенка искали около трех суток, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 18:46 Фото: Zakon.kz
В Павлодаре мальчик ушел на день рождения к другу и не вернулся домой. Сначала отец искал сына сам, но спустя двое суток обратился за помощью к правоохранителям, сообщает Zakon.kz.

По информации Pavlodarnews.kz, полицейские экстренно приступили к поиску.

"Ориентировки были разосланы и переданы в территориальные подразделения, а также в соседние регионы. В результате в течение трех часов подросток был найден во дворе одного из домов на улице Ладожская. Установлено, что выходные он провел с друзьями, а телефон отключил. Причину своего поведения объяснить не смог, отметив лишь, что иногда поддается эмоциональным порывам и желанию побродить по улицам. С родителями и подростком проведена профилактическая беседа", – рассказали в пресс-службе ДП региона.

Как уточняется, с начала текущего года силами оперативников найдены и возвращены домой 12 без вести пропавших детей.

Полиция напоминает родителям о необходимости уделять больше внимания своим детям, интересоваться их окружением и досугом. Правоохранители призывают взрослых не тратить время на самостоятельные поиски, а сразу обращаться по номеру 102. Каждая потерянная минута – это дополнительный риск для ребенка.

Ранее сообщалось, что заблудившегося восьмилетнего мальчика вернули родителям в Туркестанской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Пропавшего ребенка нашли в Актау
02:47, 20 декабря 2023
Пропавшего ребенка нашли в Актау
Без вести пропавшую семилетнюю девочку в Павлодарской области нашли мертвой
18:45, 19 ноября 2023
Без вести пропавшую семилетнюю девочку в Павлодарской области нашли мертвой
Мальчика, которого искали больше суток, нашли в Семее
20:29, 20 июля 2024
Мальчика, которого искали больше суток, нашли в Семее
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бывший претендент на титул UFC дал прогноз на возможный бой Махачева и Топурии
19:32, Сегодня
Бывший претендент на титул UFC дал прогноз на возможный бой Махачева и Топурии
Известный голливудский актёр назвал любимых бойцов ММА
19:08, Сегодня
Известный голливудский актёр назвал любимых бойцов ММА
В ИИХФ признали ошибку судей во время третьего гола Чехии из-за шести игроков на льду
18:48, Сегодня
В ИИХФ признали ошибку судей во время третьего гола Чехии из-за шести игроков на льду
"Коренной казах": хореограф Шайдорова отверг роль России в его победе на ОИ-2026
18:10, Сегодня
"Коренной казах": хореограф Шайдорова отверг роль России в его победе на ОИ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: