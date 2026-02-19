Отец искал два дня, полиция – три часа: в Павлодаре нашли пропавшего подростка

В Павлодаре мальчик ушел на день рождения к другу и не вернулся домой. Сначала отец искал сына сам, но спустя двое суток обратился за помощью к правоохранителям, сообщает Zakon.kz.

По информации Pavlodarnews.kz, полицейские экстренно приступили к поиску.

"Ориентировки были разосланы и переданы в территориальные подразделения, а также в соседние регионы. В результате в течение трех часов подросток был найден во дворе одного из домов на улице Ладожская. Установлено, что выходные он провел с друзьями, а телефон отключил. Причину своего поведения объяснить не смог, отметив лишь, что иногда поддается эмоциональным порывам и желанию побродить по улицам. С родителями и подростком проведена профилактическая беседа", – рассказали в пресс-службе ДП региона.

Как уточняется, с начала текущего года силами оперативников найдены и возвращены домой 12 без вести пропавших детей.

Полиция напоминает родителям о необходимости уделять больше внимания своим детям, интересоваться их окружением и досугом. Правоохранители призывают взрослых не тратить время на самостоятельные поиски, а сразу обращаться по номеру 102. Каждая потерянная минута – это дополнительный риск для ребенка.

Ранее сообщалось, что заблудившегося восьмилетнего мальчика вернули родителям в Туркестанской области.