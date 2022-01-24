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11:11 24.01.2022

Доллар подешевел на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 434,23 тенге, снизившись на 0,87 тенге, передает Zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 437,5-438,5 тенге, евро – по 495-499 тенге, российские рубли – по 5,7-5,89 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 24 января.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI поднялись на 0,80%, составив 85,82 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,88% — до 88,66 доллара за баррель.

Лариса Черненко
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