Доллар подешевел на торгах

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 437,5-438,5 тенге, евро – по 495-499 тенге, российские рубли – по 5,7-5,89 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 24 января.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI поднялись на 0,80%, составив 85,82 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,88% — до 88,66 доллара за баррель.