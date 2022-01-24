11:34 24.01.2022
Ради лайков – подросток бросал урну на набережной в Павлодаре
Фото: pxhere
В социальных сетях появилось видео, где несовершеннолетний, находясь на набережной Павлодара, бросил мусорный бак на газон, передает Zakon.kz.
Молодой человек находился вместе с друзьями, один из которых и снимал происходящее.
Полицейские установили «героя» данного видео. Им оказался ученик 9-го класса.
Учащийся рассказал, что еще 21 ноября 2021 года, около 18:30, прогуливаясь вместе с друзьями по набережной, он увидел мусорный бак и решил подкинуть и выбросить его с верхнего на нижний ярус, а своего друга попросил снять все происходящее на камеру сотового телефона.
22 января юный тиктокер опубликовал видео в социальных сетях.
За совершение мелкого хулиганства в отношении мамы данного подростка составлен административный протокол по ст. 435 КРКоАП, в соответствии с которым женщине грозит выплатить штраф в размере семи месячных расчетных показателей. Пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области
С несовершеннолетним и его родителями проведена профилактическая беседа о недопущении впредь такого поведения.
По данному факту также было отправлено сообщение по месту учебы подростка – там с ним и с другими учащимися будет проведена профилактическая работа.