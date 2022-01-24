Ради лайков – подросток бросал урну на набережной в Павлодаре

Молодой человек находился вместе с друзьями, один из которых и снимал происходящее.

Полицейские установили «героя» данного видео. Им оказался ученик 9-го класса.

Учащийся рассказал, что еще 21 ноября 2021 года, около 18:30, прогуливаясь вместе с друзьями по набережной, он увидел мусорный бак и решил подкинуть и выбросить его с верхнего на нижний ярус, а своего друга попросил снять все происходящее на камеру сотового телефона.

22 января юный тиктокер опубликовал видео в социальных сетях.

За совершение мелкого хулиганства в отношении мамы данного подростка составлен административный протокол по ст. 435 КРКоАП, в соответствии с которым женщине грозит выплатить штраф в размере семи месячных расчетных показателей. Пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области

С несовершеннолетним и его родителями проведена профилактическая беседа о недопущении впредь такого поведения.

По данному факту также было отправлено сообщение по месту учебы подростка – там с ним и с другими учащимися будет проведена профилактическая работа.