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12:15 24.01.2022

Цены на нефть продолжают расти на фоне увеличения спроса

нефтяная качалка Фото: pixabay
По данным торгов, мировые цены на нефть 24 января продолжили расти на фоне увеличения спроса на нее, передает Zakon.kz.

Цена мартовских фьючерсов на Brent выросла на 0,84%, до 87,81 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,83%, до 85,85 доллара.

Рост на рынке нефти наблюдается уже пять недель подряд, с начала года цены выросли более чем на 10%. Только за прошлую неделю марка Brent подорожала на 2%, а WTI — на 1,5%.

Аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley прогнозируют подорожание нефтяных контрактов на глобальном рынке до уровня 100 долларов за баррель Brent в III квартале 2022 года.

Прогноз учитывает такие факторы, как сокращение мировых запасов нефти к концу года и снижение резервных мощностей в добыче до 2 млн баррелей в сутки с нынешних 3,4 млн. При этом инвестиции в наращивание добычи сократятся на 30% к концу десятилетия, следуя инициативам энергоперехода.

Несмотря на достижение рекордного числа заразившихся коронавирусом во многих частях мира, это не повлияло на спрос на нефть так сильно, как ожидал рынок.Morgan Stanley

Аналитики JPMorgan в своих прогнозах отмечают, что если цена на нефть вырастет до 150 долларов за баррель, это чревато серьезным замедлением роста мирового ВВП. Кроме того, вдвое ускорится инфляция.

Оксана Житникова
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