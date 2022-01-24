Цены на нефть продолжают расти на фоне увеличения спроса

Цена мартовских фьючерсов на Brent выросла на 0,84%, до 87,81 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,83%, до 85,85 доллара.

Рост на рынке нефти наблюдается уже пять недель подряд, с начала года цены выросли более чем на 10%. Только за прошлую неделю марка Brent подорожала на 2%, а WTI — на 1,5%.

Аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley прогнозируют подорожание нефтяных контрактов на глобальном рынке до уровня 100 долларов за баррель Brent в III квартале 2022 года.