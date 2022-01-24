Нурболат Айдапкелов освобожден от должности главы Бюро нацстатистики

Распоряжением главы государства Айдапкелов Нурболат Сергалиевич освобожден от должности руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, – говорится в официальном сообщении.

Айдапкелов Нурболат Сергалиевич родился 22 июля 1979 года.

В 2000 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В 2002 году – Казахский гуманитарно-юридический университет по специальность «Юрист».

Зачислен в кадровый резерв административной государственной службы корпуса А.

Трудовой стаж:

· сотрудник РГП «ИВЦ» Агентства Республики Казахстан по статистике (01.2001-11.2003);

· главный специалист, директор финансового департамента АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (2003-2007);

· управляющий директор АО «НХ «КазАгро» (2007-2008);

· председатель правления АО «КазАгроГарант» (2008-2009);

· консультант АО «Astana Knowledge City» (2009-2011);

· заместитель председателя Агентства РК по статистике (2009-2011);

· ответственный секретарь Агентства РК по статистике (2011-2013);

· директор Департамента социальной и демографической статистики Агентства по статистике (2013-2014);

· занимал руководящие должности в коммерческих структурах (01.2015-05.2016);

· председатель Комитета по статистике МНЭ РК (26.05.2016-10.2020);

· руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (с 10.2020 года).