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Законодательство РК
11:50 24.01.2022

Нурболат Айдапкелов освобожден от должности главы Бюро нацстатистики

освобождение от должности Фото: primeminister.kz
Распоряжение об освобождении Нурболата Айдапкелова от должности руководителя Бюро национальной статистики опубликовано на сайте Акорды, сообщает Zakon.kz.
Распоряжением главы государства Айдапкелов Нурболат Сергалиевич освобожден от должности руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, – говорится в официальном сообщении.

Айдапкелов Нурболат Сергалиевич родился 22 июля 1979 года.

В 2000 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В 2002 году – Казахский гуманитарно-юридический университет по специальность «Юрист».

Зачислен в кадровый резерв административной государственной службы корпуса А.

Трудовой стаж:

· сотрудник РГП «ИВЦ» Агентства Республики Казахстан по статистике (01.2001-11.2003);

· главный специалист, директор финансового департамента АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (2003-2007);

· управляющий директор АО «НХ «КазАгро» (2007-2008);

· председатель правления АО «КазАгроГарант» (2008-2009);

· консультант АО «Astana Knowledge City» (2009-2011);

· заместитель председателя Агентства РК по статистике (2009-2011);

· ответственный секретарь Агентства РК по статистике (2011-2013);

· директор Департамента социальной и демографической статистики Агентства по статистике (2013-2014);

· занимал руководящие должности в коммерческих структурах (01.2015-05.2016);

· председатель Комитета по статистике МНЭ РК (26.05.2016-10.2020);

· руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (с 10.2020 года).

Анастасия Московчук
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