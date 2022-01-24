Назначен и.о. председателя правления АО «НК «QazaqGaz»

Решением совета директоров от 14 января 2022 года внесены следующие изменения в состав правления компании: - исключен Шарипбаев К.К. – председатель правления; - назначен Серді И.Ж. – исполняющий обязанности председателя правления.

В сообщении уточняется, что с учетом внесенных изменений правление АО «КазТрансГаз» состоит из семи человек: Серді И.Ж., Сулейманов Р.Э., Жанұзақ Т.Ж., Абайылданов Б.К., Хван В.Б., Майтиев А.Б., Абдуллин Р.С.

Ранее Ибулла Сердi занимал должность первого заместителя председателя правления АО «НК «QazaqGaz».

15 января был освобожден от должности председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Кайрат Шарипбаев.