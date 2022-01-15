Руководители КТГ и КТО покинули свои посты

В соответствии с решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Досанова Д.Г. в качестве Генерального директора (председатель правления) АО «КазТрансОйл», согласно поданного заявления. Пресс-служба фонда «Самрук-Казына»

Также в соответствии с решением Совета директоров АО «Национальная компания «QazaqGaz» с 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Шарипбаева.

Отмечается, что главы предприятий сами подали заявление на увольнение.

Шарипбаев родился в Алматинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Казахский сельскохозяйственный институт (1985), ученый-агроном;

Алматинский государственный университет имени Абая (1999), экономист-маркетолог.

Научные звания, степени, деятельность:

кандидат политических наук, тема диссертации: «Местное самоуправление в Республике Казахстан: социально-политические и экономические аспекты» (2002).

Трудовой стаж:

агроном совхоза «Рассвет» Илийского района Алма-Атинской области, агроном областной станции защиты растений, кладовщик овощехранилища, заведующий Фрунзенским ОРПО (1985-1993);

президент ТОО «Коктем», АО «Шын-Асыл», ТОО «Жетысу» (1993-1999);

заместитель акима города Тараза (1999-2000);

первый вице-президент ЗАО «Дауір», президент издательского дома «Кітап» (2001-2002);

директор департамента транспортировки газа и маркетинга, заместитель генерального директора по маркетингу и коммерции ЗАО «Intergas Central Asia» (2002-2003);

советник первого вице-президента, управляющий директор по коммерции АО «НК «Казахстан темир жолы» (2005-2006);

председатель совета директоров АО «Данко» (2006-2009);

генеральный директор АО «КазТрансГаз Аймак» (01.2009-10.2014);

генеральный директор акционерного общества «КазТрансГаз» (28.10.2014-11.12.2015);

исполнительный вице-президент по транспортировке и маркетингу газа АО НК «КазМунайГаз» (08.2016-02.2019);

заместитель председателя правления по транспортировке и маркетингу газа АО НК «КазМунайГаз» (с 02.2019);

председатель правления АО «КазТрансГаз» (с 04.11.2020).

Досанов родился в Алматы.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, специалист по международным отношениям со знанием двух иностранных языков;

Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, финансы и кредит;

Джорджтаунский университет, Вашингтон, США, магистр делового администрирования (МВА).

Трудовой стаж:

менеджер ассоциации развития малого и среднего бизнеса при аппарате акима Медеуского района города Алматы (2002-2004);

ведущий специалист отдела развития новых технологий департамента инновационной политики и развития новых технологий Министерства индустрии и торговли РК (2004);

менеджер административного департамента, помощник генерального директора, главный менеджер департамента информационных технологий, старший инженер департамента автоматизации систем управления технологическими процессами АО «РД «КазМунайГаз» (2004-2006);

заместитель директора департамента развития казахстанского содержания АО НК «КазМунайГаз» (2006-2010);

заместитель генерального менеджера по сервису, генеральный менеджер по сервису НКОК/NCOC, прикомандирован от АО НК «КазМунайГаз» в «КМГ Кашаган Б.В» (2010-2014);

генеральный директор ТОО «Казахстанско-китайский трубопровод» (2014-01.2016);

первый заместитель генерального директора АО «КазТрансОйл» (12.02.2016-08.2016);

генеральный директор – председатель правления АО «КазТрансОйл» (с 06.08.2016).