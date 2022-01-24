В Казахстане создано командование Сил специальных операций Вооруженных сил

Создать командование Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Как отмечается, новая структура создается в целях совершенствования системы обеспечения национальной безопасности Казахстана.

Кроме того, вносятся изменения и дополнения в некоторые акты президента РК, касающиеся назначения главнокомандующих и командующих Вооруженными силами.

Указ вводится в действие со дня подписания.