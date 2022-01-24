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Законодательство РК
12:22 24.01.2022

В Казахстане создано командование Сил специальных операций Вооруженных сил

Указ Президента РК Фото: Zakon.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ от 19 января 2022 года «О создании командования Сил специальных операций ВС РК», сообщает Zakon.kz.
Создать командование Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан.Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Как отмечается, новая структура создается в целях совершенствования системы обеспечения национальной безопасности Казахстана.

Кроме того, вносятся изменения и дополнения в некоторые акты президента РК, касающиеся назначения главнокомандующих и командующих Вооруженными силами.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Лариса Черненко
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