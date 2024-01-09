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Законодательство РК

Токаев назначил нового командующего Силами специальных операций

Токаев назначил нового командующего Силами специальных операций Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового командующего Силами специальных операций Вооруженных сил РК. Им стал Айдос Мырзахметов, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды 9 января 2024 года:

"Распоряжением главы государства Мырзахметов Айдос Сакенович назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан".

В январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О создании командования Сил специальных операций ВС РК". В феврале того же года президент своим распоряжением назначил Болата Журабаева главой новой структуры.

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