Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового командующего Силами специальных операций Вооруженных сил РК. Им стал Айдос Мырзахметов, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды 9 января 2024 года:

"Распоряжением главы государства Мырзахметов Айдос Сакенович назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан".

В январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О создании командования Сил специальных операций ВС РК". В феврале того же года президент своим распоряжением назначил Болата Журабаева главой новой структуры.

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29 декабря 2023 года распоряжением главы государства Болат Журабаев был освобожден от должности командующего Силами специальных операций Вооруженных сил РК.