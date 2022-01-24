13:05 24.01.2022
Ущерб на 60 млн тенге нанесен дорожной инфраструктуре во время беспорядков в Алматы
Фото: Zakon.kz
По предварительным подсчетам акимата города, ущерб техническим средствам регулирования движения составил порядка 50 млн тенге, дорожному полотну – около 10 млн тенге, передает Zakon.kz.
По словам руководителя Управления городской мобильности Алматы Гани Мурзаханова, во время январских беспорядков было повреждено 46 светофоров, из них 12 – значительно. Сломано более 120 знаков, стоек и панно. На данный момент все объекты восстановлены.
Было разрушено покрытие на тротуарах – больше 2 тыс. кв. м, в основном это касалось брусчатки по пр. Райымбека, частично по Толе би и в районе площади. Все восстановительные работы по брусчатке выполнены. Также было нарушено дорожно-асфальтовое покрытие в местах, где горела техника и жгли костры. На таких участках мы полностью заменили асфальт. Гани Мурзаханов