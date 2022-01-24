В Караганде спасли парня, который попытался спрыгнуть с моста

Наряд патрульной полиции УП Караганды нес службу в центре города, когда около 15:40 из Центра оперативного управления УП поступило сообщение, что в данном районе парень пытается спрыгнуть с моста. Прибывшие на место происшествия патрульные увидели, как мужчина удерживает молодого человека, который взобрался на ограждение моста.

Все решали секунды. Гражданский держал парня за полы куртки, но вряд ли бы смог его остановить. Мы подбежали к молодому человеку и вместе с мужчиной сняли его с ограждения. Гражданским оказался наш коллега – инспектор службы полка патрульной полиции Данияр Орынбек, у которого в этот день был выходной. Патрульный полицейский Жоламан Жумагулов

Выяснилось, что Орынбек вне службы проезжал мимо моста и обратил внимание на парня, который решил свести счеты с жизнью, взобравшись на ограждение.

Молодого человека доставили в Центральный отдел полиции. 20-летний житель города признался, что на отчаянный шаг решился из-за ссоры с супругой. С ним провели беседу и передали близким родственникам.