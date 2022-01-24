Пекин-2022: готовность к празднику и оборона от «Омикрона»

23 января на национальном стадионе «Птичье гнездо» в Пекине прошла репетиция церемонии открытия Зимней Олимпиады. В ней приняли участие около 4 тыс. человек. На этом спортивном объекте китайской столицы уже проходило подобное мероприятие – в 2008 году был дан старт Летней Олимпиаде.

Как и 14 лет назад, постановку церемонии доверили режиссеру Чжану Имоу.

В интервью Синьхуа он пообещал сделать церемонию 2022-го года не похожей на ту, что весь мир видел в 2008-м, а зажжение олимпийского огня, по его словам, будет произведено настолько необычно и ярко, что войдет в историю Олимпийских игр.

Конечно, никакие подробности церемонии не раскрываются, но главный режиссер намекнул, что основной будет тема экологии.

Чжан Имоу станет первым человеком в истории, кому посчастливится руководить церемониями открытия двух Олимпийских игр. Он также будет отвечать за церемонию закрытия, запланированную на 20 февраля, и оба мероприятия на Зимних Паралимпийских играх 4 и 13 марта.

А пока весь мир с нетерпением ожидает начала спортивного праздника, оргкомитет соревнований совместно с Международным олимпийским комитетом продолжает держать оборону от одного из штаммов COVID-19, «Омикрона».

Международный олимпийский комитет сообщил о 72 положительных тестах на COVID-19 в Китае в период перед Играми с 4 по 22 января.

Организация заявила, что за этот период в международном аэропорту Пекина было проведено 2586 тестов, в результате чего было подтверждено 39 случаев. Остальные 33 случая были выявлены в результате 336 421 теста, проведенного в замкнутой системе, которая отделит участников Игр от населения Китая. По данным МОК, лица с положительным результатом теста были изолированы, а тесные контакты выявлены. Организация заявила, что процесс показывает, что система, описанная в сборниках сценариев для Пекина-2022, работает.

Согласно Playbook (своду правил, направленных на недопущение распространения COVID-19 среди участников, делегатов и персонала Олимпиады), люди, чей ПЦР-тест покажет положительный результат тестирования в аэропорту, а второй ПЦР будет отрицательным, должны будут получить еще один отрицательный результат дополнительного ПЦР-теста до входа в замкнутый цикл.

Мера введена для того, чтобы выявить людей с ложноотрицательным результатом подтверждающего теста.

Спортсмены и участники Игр с положительным результатом теста и бессимптомным течением заболевания будут выписаны из изоляции после получения двух последовательных отрицательных результатов ПЦР-теста с интервалом в 24 часа.

В то же время результаты ПЦР-тестов и другие данные каждого прибывшего в Пекин рассматривают врачи из медицинской экспертной группы МОК, которая анализирует сомнительные результаты и выявляет людей с устойчивыми положительными результатами и незаразных участников Игр.

Известно, что для проверки участников и делегатов Игр тест установлен на очень чувствительном уровне, добавлены дополнительные реагенты и различные генные мишени, чтобы гарантировать точность тестов.

По правилам, приезжающие на Олимпиаду спортсмены, тренеры, журналисты, делегаты должны пройти ПЦР-тестирование перед вылетом, в аэропорту Пекина по прибытии и в замкнутом цикле, при этом несколько этапов рассматриваются как ключ к снижению вероятности того, что люди, инкубирующие вирус, попадут в цикл.

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