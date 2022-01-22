Олимпиада-2022 в Пекине: полное расписание выступлений казахстанцев

На данный момент известно, что Казахстан на Белых играх представят 33 спортсмена, выигравшие 83 лицензии в восьми видах спорта – фристайле (могул и акробатика), шорт-треке, конькобежном спорте, лыжных гонках, биатлоне, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, прыжках на лыжах с трамплина.

Дата официального начала Зимней Олимпиады приходится на время, когда празднуется Новый год по восточному календарю, широко отмечаемый в Китае. Сценарий церемонии держат в секрете, но можно не сомневаться, что шоу будет максимально впечатляющим (как пример – церемония открытия Летней Олимпиады 2008 года в Пекине).

Знаменосцами сборной Казахстана на церемонии открытия станут мастер шорт-трека Абзал Ажгалиев и конькобежка Екатерина Айдова. Государственный флаг им ранее торжественно вручил президент Касым-Жомарт Токаев.

Свои выступления казахстанские спортсмены начнут накануне церемонии открытия – 3 февраля состоится квалификация во фристайле-могуле.

Расписание телетрансляций пока неизвестно, но уже понятно, в какие дни на старт выйдут казахстанцы.

Начало соревнований указано по времени Нур-Султана.

Используемые условные сокращения: М – соревнования среди мужчин, Ж – соревнования среди женщин. Если не указано иначе, то в расписании идет речь о времени начала финальных соревнований (розыгрыш олимпийских медалей). Из-за погодных условий время начала соревнований в лыжных видах спорта (на открытом воздухе) может измениться.

3 февраля

16:00 – фристайл-могул, квалификация, М и Ж (Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Олеся Граур, Анастасия Городко, Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков).

4 февраля

18:00 – церемония открытия.

5 февраля

11:15 – прыжки на лыжах с трамплина, квалификация (состав утверждается).

13:45 – лыжные гонки, скиатлон, Ж (Ксения Шалыгина, Валерия Тюленева, Ирина Быкова, Надежда Степашкина, Ангелина Шурыга).

14:30 – конькобежный спорт, 3000 м, Ж (состав сборной – Надежда Морозова, Дмиртий Морозов, Екатерина Айдова, Денис Кузин, Иван Аржаников).

15:00 – биатлон, микст-эстафета (состав определяется).

16:00 – фристайл-могул, М.

17:00 – шорт-трек, 1000 м, М, квалификация. Микст (состав сборной – Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Ольга Тихонова и Яна Хан).

6 февраля

9:00 – горнолыжный спорт, даунхил М (Захар Кучин).

13:00 – лыжные гонки, скиатлон, М (Виталий Пухкало и Евгений Величко).

16:00 – фристайл-могул, Ж.

17:00 – прыжки на лыжах с трамплина, М.

7 февраля

8:15 – горнолыжный спорт, слалом-гигант, М.

14:30 – конькобежный спорт, 1500 м, Ж.

15:00 – биатлон, индивидуальная гонка на 15 км, Ж.

17:44 – шорт-трек, 1000 м, М.

8 февраля

9:00 – горнолыжный спорт, Super G, М.

14:00 – лыжные гонки, спринт, М и Ж.

14:30 – биатлон, индивидуальная гонка на 20 км, М.

16:30 – конькобежный спорт, 1500 м, М.

9 февраля

8:15 – горнолыжный спорт, слалом, Ж (состав определяется).

14:00 и 17:00 – лыжное двоеборье (состав определяется).

17:00 – шорт-трек, 1000 м, Ж, квалификация. 1500 м, М.

10 февраля

8:30 – горнолыжный спорт, смешанный слалом, М.

13:00 – лыжные гонки, 10 км, Ж.

17:00 – фристайл-акробатика, микст.

11 февраля

9:00 – горнолыжный спорт, Super G, Ж.

13:00 – лыжные гонки, 15 км классикой, М.

15:00 – биатлон, спринт, Ж.

15:45 – прыжки на лыжах с трамплина, квалификация.

17:00 – шорт-трек, 500 м, М, квалификация, 1000 м, Ж.

12 февраля

13:30 – лыжные гонки, эстафета, Ж.

14:53 – конькобежный спорт, 500 м, М.

15:00 – биатлон, спринт, М.

17:00 – прыжки на лыжах с трамплина.

13 февраля

8:15 – горнолыжный спорт, гигантский слалом, М.

13:00 – лыжные гонки, эстафета, М.

15:00 – биатлон, гонка-преследование, М и Ж.

17:00 – шорт-трек, 500 м, М.

17:00 – фристайл-акробатика, Ж, квалификация.

14 февраля

17:00 – фристайл-акробатика, Ж.

15 февраля

9:00 – горнолыжный спорт, даунхилл, Ж.

14:00 и 17:00 – лыжное двоеборье.

15:00 – биатлон, эстафета, М.

17:00 – фристайл-акробатика, М, квалификация.

19:56 – конькобежный спорт, Ж.

16 февраля

8:15 – горнолыжный спорт, слалом, М.

13:45 – биатлон, эстафета, Ж.

15:00 – лыжные гонки, командный спринт, М и Ж.

17:00 – фристайл-акробатика, М.

17:30 – шорт-трек, 1500 м, Ж.

17 февраля

8:30 – горнолыжный спорт, смешанный слалом, Ж.

14:30 – конькобежный спорт, 1000 м, Ж.

18 февраля

14:30 – конькобежный спорт, 1000 м, М.

15:00 – биатлон, масс-старт, М.

19 февраля

12:00 – лыжные гонки, марафон, М.

13:00 – конькобежный спорт, масс-старт, М и Ж.

15:00 – биатлон, масс-старт, Ж.

20 февраля

12:30 – лыжные гонки, марафон, Ж.

18:00 – церемония закрытия.

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