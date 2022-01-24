Заемщики «7-20-25» и «Баспана хит» получили отсрочку до трех месяцев

Решением правления АО «Казахстанский фонд устойчивости» в рамках реализации мер поддержки заемщиков, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения, клиентам ипотечных программ «7-20-25» и «Баспана хит» предоставлена отсрочка до 90 дней с 5 января 2022 года без начисления штрафов и пени, – сообщили в Казахстанском фонде устойчивости.

Приказом Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 10 января 2022 года утвержден порядок предоставления отсрочки платежей по займам физических и юридических лиц, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения.

Согласно порядку, банки предоставляют отсрочку платежей на период с 5 января по 5 апреля 2022 года.

Отсрочка платежа не повлияет на кредитную историю заемщика. Для получения отсрочки необходимо обратиться в банк с заявлением в произвольной форме с приложением документов, подтверждающих ухудшение финансового состояния. Заявление подается с помощью электронной почты, онлайн-системы «банк-клиент», интернет-ресурса, мобильного приложения, других средств связи, либо путем личного посещения заемщиком отделения банка. Пресс-служба Казахстанского фонда устойчивости

Срок рассмотрения заявлений составляет 10 рабочих дней.

Заявления об отсрочке принимаются до 4 апреля 2022 года (включительно), – заключили в пресс-службе.