13:54 24.01.2022
Подозреваемый в убийстве сбежал из больницы в Актобе
Фото: pxhere
Полиция разыскивает арестованного по подозрению в убийстве, который сбежал из-под стражи, находясь в больнице, передает Zakon.kz.
Утром 23 января, пребывая на лечении в хирургическом отделении больницы, он сбежал из-под стражи.
В настоящее время создана специальная группа, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску и задержанию следственно-арестованного.
По данному факту Департаментом полиции Актюбинской области начато досудебное расследование (по ст. 426 Уголовного кодекса РК «Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»).
Для выяснения причин и обстоятельств происшествия Комитетом уголовно-исполнительной системы МВД РК проводится служебная проверка. Пресс-служба ДУИС по Актюбинской области
По результатам проверки будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.