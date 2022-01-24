Подозреваемый в убийстве сбежал из больницы в Актобе

Утром 23 января, пребывая на лечении в хирургическом отделении больницы, он сбежал из-под стражи.

В настоящее время создана специальная группа, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску и задержанию следственно-арестованного.

По данному факту Департаментом полиции Актюбинской области начато досудебное расследование (по ст. 426 Уголовного кодекса РК «Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»).

Для выяснения причин и обстоятельств происшествия Комитетом уголовно-исполнительной системы МВД РК проводится служебная проверка. Пресс-служба ДУИС по Актюбинской области

По результатам проверки будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.