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Законодательство РК
13:54 24.01.2022

Подозреваемый в убийстве сбежал из больницы в Актобе

коридор, больница Фото: pxhere
Полиция разыскивает арестованного по подозрению в убийстве, который сбежал из-под стражи, находясь в больнице, передает Zakon.kz.

Утром 23 января, пребывая на лечении в хирургическом отделении больницы, он сбежал из-под стражи.

В настоящее время создана специальная группа, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску и задержанию следственно-арестованного.

По данному факту Департаментом полиции Актюбинской области начато досудебное расследование (по ст. 426 Уголовного кодекса РК «Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»).

Для выяснения причин и обстоятельств происшествия Комитетом уголовно-исполнительной системы МВД РК проводится служебная проверка. Пресс-служба ДУИС по Актюбинской области

По результатам проверки будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

Анастасия Стативкина
Актобе
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