В МОН рассказали, как будут восполнять потерянную из-за беспорядков учебную неделю

В Комитете дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан на запрос Zakon.kz напомнили, что зимние каникулы продлены на основании указа президента РК о введении чрезвычайного положения в стране и в соответствии с приказом МОН РК.

Продление сроков зимних каникул на неделю никак не отразится на продолжительности каникул. Учебная программа, потерянная в связи с продлением зимних каникул, будет реализована в IV учебной четверти. Учителям будут даны рекомендации о реализации учебной программы. Председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова

В ведомстве также сообщили, что будут организованы летние школы для детей.

Кроме того, отметили в ведомстве, учителя готовы к организации дополнительных занятий с учащимися для восполнения пробелов в знаниях.

У нас есть положительный опыт работы летних школ. И в этом году планируется организация работы бесплатных летних школ на базе всех общеобразовательных учреждений. Летние школы помогут обучающимся восполнить знания по отдельным учебным предметам. Гульмира Каримова

6 января в Казахстане каникулы продлили школьникам и студентам.

17 января в МОН РК рассказали, продлят ли учебный год из-за длинных зимних каникул.