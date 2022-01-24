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Законодательство РК
14:31 24.01.2022

В МОН рассказали, как будут восполнять потерянную из-за беспорядков учебную неделю

Школа, учеба, МОН РК Фото: Zakon.kz
В начале января из-за беспорядков в стране школьные каникулы продлили на неделю. В Министерстве образования и науки РК рассказали, повлияет ли продление сроков зимних каникул на продолжительность весенних и летних каникул, передает корреспондент Zakon.kz.

В Комитете дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан на запрос Zakon.kz напомнили, что зимние каникулы продлены на основании указа президента РК о введении чрезвычайного положения в стране и в соответствии с приказом МОН РК.

Продление сроков зимних каникул на неделю никак не отразится на продолжительности каникул. Учебная программа, потерянная в связи с продлением зимних каникул, будет реализована в IV учебной четверти. Учителям будут даны рекомендации о реализации учебной программы. Председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова

В ведомстве также сообщили, что будут организованы летние школы для детей.

Кроме того, отметили в ведомстве, учителя готовы к организации дополнительных занятий с учащимися для восполнения пробелов в знаниях.

У нас есть положительный опыт работы летних школ. И в этом году планируется организация работы бесплатных летних школ на базе всех общеобразовательных учреждений. Летние школы помогут обучающимся восполнить знания по отдельным учебным предметам. Гульмира Каримова

6 января в Казахстане каникулы продлили школьникам и студентам.

17 января в МОН РК рассказали, продлят ли учебный год из-за длинных зимних каникул.

Мадина Мамырханова
МОН РК Казахстан
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