В МОН РК рассказали, продлят ли учебный год из-за длинных зимних каникул

Принято решение о начале третьей четверти с 17 января. От санитарно-эпидемиологической обстановки по регионам и, конечно, по стране, будет зависеть дальнейшее решение. Я думаю, что на сегодняшний день рано говорить о том, будет продлеваться учебный год или нет. Но позже мы эту информацию обязательно доведем до вас. Непосредственно каждый день ведется аналитическая работа по заболеваемости. Председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН Гульмира Каримова

Ранее в МОН рассказали, что все школьники Нур-Султана, Алматы и Шымкента будут учиться дистанционно. Остальные школы, где количество обучающихся меньше 600, в том числе и сельские, будут работать в штатном режиме.

Весенний семестр у студентов начнется со смешанного формата обучения.