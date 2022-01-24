Товары из ЕАЭС: кого посчитают предпринимателем

Утверждены следующие критерии отнесения товаров, в том числе подакцизных, к товарам, импортируемым физическими лицами с территории государств – членов Евразийского экономического союза в целях предпринимательской деятельности:

ввоз товаров, стоимость которых превышает за календарный год 12-кратный минимальный размер заработной платы; ввоз товаров в течение одного года в адрес физического лица с территории государств – членов ЕАЭС в следующем количестве:

изделия из меха, в том числе головные уборы – более одного предмета одного наименования на человека;

мобильный телефон – более двух единиц на человека;

планшет – более двух единиц на человека;

стационарный, переносной (портативный) компьютер и принадлежности к нему – более двух единиц на человека;

ювелирные изделия – более пяти предметов на человека;

велосипед – более одной единицы на человека;

детская коляска – более двух единиц на человека;

транспортные средства, в том числе в несобранном виде – более одной единицы.

Как отмечается, критерии не применяются в отношении товаров, бывших в употреблении и необходимых в пути следования или месте назначения, и при условии:

использования в пути следования или месте назначения, в том числе с учетом сезонности, цели поездки, вида транспорта;

наличия признаков износа, в том числе царапин, вмятин, иных механических повреждений, стирки;

отсутствия бирок, ярлыков, этикеток, первичной упаковки.

Приказ вводится в действие с 1 февраля 2022 года.