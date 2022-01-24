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14:44 24.01.2022

Товары из ЕАЭС: кого посчитают предпринимателем

сколько товаров можно провезти из ЕАЭС Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра финансов внесены изменения в критерии отнесения товаров, в том числе подакцизных товаров, к импортируемым в целях предпринимательской деятельности, сообщает Zakon.kz.

Утверждены следующие критерии отнесения товаров, в том числе подакцизных, к товарам, импортируемым физическими лицами с территории государств – членов Евразийского экономического союза в целях предпринимательской деятельности:

  1. ввоз товаров, стоимость которых превышает за календарный год 12-кратный минимальный размер заработной платы;

  2. ввоз товаров в течение одного года в адрес физического лица с территории государств – членов ЕАЭС в следующем количестве:

  • изделия из меха, в том числе головные уборы – более одного предмета одного наименования на человека;

  • мобильный телефон – более двух единиц на человека;

  • планшет – более двух единиц на человека;

  • стационарный, переносной (портативный) компьютер и принадлежности к нему – более двух единиц на человека;

  • ювелирные изделия – более пяти предметов на человека;

  • велосипед – более одной единицы на человека;

  • детская коляска – более двух единиц на человека;

  • транспортные средства, в том числе в несобранном виде – более одной единицы.

Как отмечается, критерии не применяются в отношении товаров, бывших в употреблении и необходимых в пути следования или месте назначения, и при условии:

  • использования в пути следования или месте назначения, в том числе с учетом сезонности, цели поездки, вида транспорта;

  • наличия признаков износа, в том числе царапин, вмятин, иных механических повреждений, стирки;

  • отсутствия бирок, ярлыков, этикеток, первичной упаковки.

Приказ вводится в действие с 1 февраля 2022 года.

Лариса Черненко
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