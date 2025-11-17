Сколько товаров и на какую сумму могут ввозить в Казахстан граждане в личных целях

Министр финансов приказом от 11 ноября 2025 года утвердил Критерии отнесения товаров, в том числе подакцизных, к импортируемым физическими лицами в целях предпринимательской деятельности на территорию РК с территории государств – членов Евразийского экономического союза, сообщает Zakon.kz.

Ввоз товаров физическими лицами с территории государств – членов ЕАЭС на территорию РК признается осуществляемым в целях предпринимательской деятельности в случаях:

1. Стоимость таких товаров превышает за календарный год 360 МРП (1 415 520 тенге в 2025 году или же 1 557 000 тенге, при условии, если МРП утвердят в размере 4325 тенге в 2026 году). Отметим, что ранее стоимость товаров не должна была превышать 12 МЗП (1 020 000 тенге в 2025 году).

2. В течение 1 года ввезено товаров в следующем количестве:

изделия из меха, в том числе головные уборы – более 1 предмета одного наименования на человека;

одного наименования на человека; мобильный телефон – более 2 единиц на человека;

на человека; планшет – более 2 единиц на человека;

на человека; стационарный, переносной (портативный) компьютер и принадлежности к нему – более 2 единиц на человека;

на человека; ювелирные изделия – более 5 предметов на человека;

на человека; велосипед – более 1 единицы на человека;

на человека; детская коляска – более 2 единиц на человека;

на человека; транспортные средства, в том числе в несобранном виде, – более 1 единицы.

К товарам для личного пользования относятся такие, количество которых не превышает указанные выше показатели.

Однако данные критерии не применяются в отношении товаров, бывших в употреблении и необходимых в пути следования или месте назначения, и при условии:

использования в пути следования или месте назначения, в том числе с учетом сезонности, цели поездки, вида транспорта;

наличия признаков износа, в том числе царапин, вмятин, иных механических повреждений, стирки;

отсутствия бирок, ярлыков, этикеток, первичной упаковки.

Также приказом утверждены Правила корректировки размера облагаемого импорта товаров на территорию РК с территории государств – членов ЕАЭС.

Так, в документе говорится, что налогоплательщик, импортирующий товары на территорию РК с территории государств – членов ЕАЭС, самостоятельно корректирует размер облагаемого импорта, который определяется на основе документов, подтверждающих стоимость ввезенных (ввозимых) товаров на территорию РК.

К подтверждающим документам относятся:

договоры (контракты);

счета-фактуры;

товаросопроводительные и (или) иные документы.

При отсутствии подтверждающих документов источниками информации являются:

акт экспертизы товаров (заключения), выдаваемый Национальной палатой, либо отчет оценки товаров, выдаваемый оценщиком;

сведения о ценах:

- на идентичные (аналогичные) товары, имеющиеся в органах госдоходов, полученные путем анализа налоговой отчетности по товарам, импортированным на территорию РК с территории государств – членов ЕАЭС, не ранее чем за 90 дней до ввоза таких товаров;

- на однородные товары, имеющиеся в органах госдоходов, полученные путем анализа налоговой отчетности по товарам, импортированным на территорию РК с территории государств – членов ЕАЭС, не ранее чем за 90 дней до ввоза таких товаров, при отсутствии идентичных (аналогичных) товаров.

официально признанные источники информации о рыночных ценах согласно закону "О трансфертном ценообразовании".

При этом источники информации при корректировке размера облагаемого импорта товаров в рамках ЕАЭС используются в очередности, предусмотренной выше.

При отсутствии перечисленной выше информации используется информация по ценам на идентичные или однородные товары, сложившимся за предыдущие календарные кварталы до ввоза таких товаров на территорию РК, но не превышающие 1 календарного года.

Не допускается корректировка налогоплательщиком размера облагаемого импорта товаров в соответствующей налоговой отчетности:

проверяемого налогового периода – в период проведения комплексных и тематических налоговых проверок;

обжалуемого налогового периода – в период срока подачи и рассмотрения жалобы на уведомление о результатах налоговой проверки с учетом восстановленного срока подачи жалобы;

по налоговым периодам, по которым произведена налоговая проверка.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.