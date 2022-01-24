Обиженный боксер применил приемы уличной драки на ринге Чемпионата Азии

На стадии четвертьфинала в весовой категории до 57 килограмм на ринге сошлись Жакшылык Тылек уулу (Кыргызстан) и Хусравхон Рахимов (Таджикистан). Вначале первого раунда кыргызстанский боксер был расстроен действиями соперника и пнул его ногой, за что получил предупреждение.

В другом эпизоде, когда спортсмены оказались в клинче и Жаксылык снова попытался применить небоксерский прием в отношении Рахимова, рефери остановил бой и присудил победу таджикскому боксеру, а его противника дисквалифицировал.

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