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15:16 24.01.2022

Обиженный боксер применил приемы уличной драки на ринге Чемпионата Азии

Бокс Фото: pixabay
Курьезный случай произошел на молодежном первенстве по боксу в Ташкенте, сообщает Zakon.kz.

На стадии четвертьфинала в весовой категории до 57 килограмм на ринге сошлись Жакшылык Тылек уулу (Кыргызстан) и Хусравхон Рахимов (Таджикистан). Вначале первого раунда кыргызстанский боксер был расстроен действиями соперника и пнул его ногой, за что получил предупреждение.

В другом эпизоде, когда спортсмены оказались в клинче и Жаксылык снова попытался применить небоксерский прием в отношении Рахимова, рефери остановил бой и присудил победу таджикскому боксеру, а его противника дисквалифицировал.

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Куандык Шынасилов
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