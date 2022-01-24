Снег, ветер, гололед – прогноз погоды в Казахстане на 25 января

На западе, севере и юго-востоке ожидается снег, на западе республики – усиление ветра и гололед. На остальной части страны установится погода без осадков. Местами по республике – туман. РГП «Казгидромет»

На юге, западе и в горных, предгорных районах Туркестанской области синоптики прогнозируют туман, в горных районах – усиление ветра до 15-20 м/с.

Ночью на севере и в центре Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем на западе Мангистауской области – гололед.

На западе, севере Акмолинской области, на севере Западно-Казахстанской области, на севере и востоке Костанайской области, на юге Северо-Казахстанской области, на юге и в центре Кызылординской области, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области, на юге, востоке Павлодарской области, на юго-востоке, в горных и предгорных районах Жамбылской области, ночью на севере, в горных и предгорных районах Алматинской области ожидается туман.

В Нур-Султане малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 1-6 м/с. Ветер восточных направлений – 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -23...-25°С, днем -11...-13°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7°С, днем 0...-2°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°С, днем +4...+6°С.