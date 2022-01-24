При каких симптомах нужно срочно идти к нейрохирургу, рассказал врач

Председатель Алматинского филиала Казахской ассоциации нейрохирургов, действительный член​ WFNS, Азиатской ассоциации нейрохирургов, отличник здравоохранения, завкафедрой нейрохирургии имени академика Акшулакова в КазНМУ и руководитель нейрохирургического центра Алматы при ГКБ №7 Ермек Дюсембеков убежден, что легкое головокружение, слабость в руках или ногах – повод для того, чтобы пройти обследование.

При опухолях наиболее часты жалобы на головные боли, не связанные ни с приемом алкоголя, ни с перегрузкой. Если на фоне хорошего здоровья у человека внезапно возникает головная боль, особенно если она сопровождается тошнотой и рвотой и длится два-три дня или неделю, нужно делать снимки головного мозга, прежде всего МРТ, конечно. Второй повод беспокоиться, когда у человека начинает ухудшаться зрение без какой-либо внешней причины, переутомлений, нагрузок. Вдруг на фоне полного благополучия начинает портиться, становится туманным, все расплывается в глазах, уменьшаются, сужаются или вовсе выпадают поля зрения. Третье — слабость в руке или в ноге. Если это появляется, пора делать снимки. И, конечно, самый грозный симптом — судороги конечностей, тоже на фоне полного здоровья, без какой-либо внешней причины. Как только они появляются, надо бить тревогу и бежать к нейрохирургу делать снимки. Ермек Дюсембеков

Судорожные приступы, по словам специалиста, чаще всего начинаются в руке или ноге – не с двух сторон, а с какой-то одной. Ермек Дюсембеков поясняет, что это тоже один из признаков локальности поражения мозга.

Когда невролог или кто-то из окружающих видит это, уже можно подумать о том, что у человека есть локальное поражение головного мозга, неплохо бы сделать МРТ-исследование головного мозга с контрастным усилением. Это стандартное исследование. И уже после этого обращаться к нейрохирургу. Ермек Дюсембеков

Врачи напоминает, что здоровье головного мозга очень зависит от работы сердца и сосудов.

Наверное, одна из самых сложных проблем в нейрохирургии на сегодняшний день – это сосудистая патология, инсульты. Это заболевание трудно поддается регулированию, лечению. Приводит к большой инвалидизации, летальности. Профилактика — ограничение курения, алкоголя, избавление от лишнего веса. Надо следить за уровнем холестерина, чтобы не допускать атеросклероза, повышения артериального давления. Надо придерживаться здорового питания. Это общеизвестные истины, которых должен придерживаться каждый нормальный человек. Ермек Дюсембеков

Если у человека уже есть гипертоническая болезнь и у него вдруг появляются какие-то неприятные ощущения, слабость в руке, ноге, легкий перекос лица — это повод обратиться за медицинской помощью немедленно. Потому что инсульт, по мнению специалиста, не свершившийся факт, а процесс, развивающийся во времени. Доктор Дюсембеков уверен: если инсульт вовремя начали лечить — его можно остановить, и шанс остаться полноценным человеком очень высок.

Чтобы на ранней стадии выявить аденому гипофиза, стоит обращать внимание на гормональные, зрительные нарушения.

Если у человека есть такое явление, как акромегалия, когда чрезмерно сильно растут руки, ноги, изменяется лицо, расходятся зубы, можно заподозрить, что у пациента есть аденома гипофиза. Если появляется снижение зрения, тоже об аденоме можно думать. Кроме акромегалии могут быть нарушения менструального цикла у женщин, ожирение, истощение, несахарный диабет в виде постоянной жажды. Ермек Дюсембеков

Другие опухоли, находящиеся в лобных или височных долях мозга, могут вызывать психические и поведенческие изменения в виде частой смены настроения, агрессии или чрезмерного веселья, забывчивости.

Это я еще не говорю про черепно-мозговую травму и сосудистую патологию головного мозга, где клиническая картина совсем другая. Поэтому каждый нейрохирург должен быть еще немного неврологом, офтальмологом, травматологом, психологом и психиатром. Ермек Дюсембеков

По официальной статистике, примерно 10-11 человек на 100 тыс. населения заболевают злокачественными опухолями головного мозга. Примерно столько же – доброкачественными. И не все из них нужно и можно оперировать, порой приходится прибегать к химиотерапии.