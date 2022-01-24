Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите «Центральная Азия – КНР»

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

По его словам, мероприятие, инициированное китайской стороной, состоится в онлайн-формате.

Лидеры обсудят перспективы развития многогранного стратегического сотрудничества в различных сферах между странами Центральной Азии и Китаем. Ожидается, что по итогам мероприятия будет принято совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений, – говорится в сообщении.