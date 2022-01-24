17:47 24.01.2022
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите «Центральная Азия – КНР»
Фото: Акорда
25 января Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите «Центральная Азия – КНР», приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений, передает Zakon.kz.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.
По его словам, мероприятие, инициированное китайской стороной, состоится в онлайн-формате.
Лидеры обсудят перспективы развития многогранного стратегического сотрудничества в различных сферах между странами Центральной Азии и Китаем. Ожидается, что по итогам мероприятия будет принято совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений, – говорится в сообщении.