Сезон мирового велоспорта открыл Тour Clàssica Comunitat Valenciana

В числе коллективов, стартовавших на этих состязаниях, была и казахстанская команда Vino SKO Team, составленная в основном из молодых и перспективных велогонщиков. Но, к сожалению, ребята не справились на дебютной гонке и остались за пределами списка лучших. Ситуацию с выступлением команды прокомментировал ее руководитель Евгений Непомнящий.

Мы приехали сюда очень молодым составом гонщиков, которые только-только перешли из ранга юниоров и проехали свою первую профессиональную гонку в Европе. К тому же, мы прилетели сюда всего лишь за четыре дня до соревнования, не было достаточно времени для адаптации, поэтому мы не ставили больших ставок на эту гонку. Да, ребята сошли, но это, в принципе, обычная практика на классических однодневках. Гонщиков снимают, если они не укладываются в определенный лимит времени. Евгений Непомнящий

Директор команды не отчаивается и уверяет, что молодым велосипедистам надо дать время и шанс.

Гонку Clàssica Comunitat Valenciana выиграл итальянец Джованни Лонарди (Eolo-Kometa). Он показал мощный спринт, обогнав на финише Амори Капио (Arkéa-Samsic) и Криса Лоулесса (Team TotalEnergies).

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