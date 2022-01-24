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18:37 24.01.2022

Бегун пересел на скелетон и вернул свою страну на Зимнюю Олимпиаду спустя 28 лет

Пекин-2022 Фото: Instagram/beijing2022
Американское Самоа будет участвовать в Зимней Олимпиаде в Пекине. Это будет первое участие страны после 28-летнего перерыва, передает Zakon.kz.

Натан Крамптон из Американского Самоа выступал на Летних Олимпийских играх в Токио в 2021 году. В беге на 100 м ему не повезло. Показанное на дистанции время - 11,27 секунды, не позволило пройти квалификацию.

2022 год – время Зимней Олимпиады, и болельщики снова увидят спортсмена. Только теперь в соревнованиях по скелетону. В текущем сезоне он занимает 26-е место в рейтинге Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), и таким образом получает олимпийскую лицензию в Пекин.

Атлет говорит, что сейчас ищет спонсоров для поездки на Белые Игры, а также гордится, что смог завоевать для своей страны лицензию.

Последний раз Американское Самоа в Зимних Олимпиадах участвовало в 1994 году.

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Альберт Ахметов
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