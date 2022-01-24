Бегун пересел на скелетон и вернул свою страну на Зимнюю Олимпиаду спустя 28 лет

Натан Крамптон из Американского Самоа выступал на Летних Олимпийских играх в Токио в 2021 году. В беге на 100 м ему не повезло. Показанное на дистанции время - 11,27 секунды, не позволило пройти квалификацию.

2022 год – время Зимней Олимпиады, и болельщики снова увидят спортсмена. Только теперь в соревнованиях по скелетону. В текущем сезоне он занимает 26-е место в рейтинге Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), и таким образом получает олимпийскую лицензию в Пекин.

Атлет говорит, что сейчас ищет спонсоров для поездки на Белые Игры, а также гордится, что смог завоевать для своей страны лицензию.

Последний раз Американское Самоа в Зимних Олимпиадах участвовало в 1994 году.

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