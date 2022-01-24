Награбленное из оружейного магазина – полиция нашла схрон в Алматы

Тайник был сооружен под полом частного дома в микрорайоне Шанырак. В нем хранились два цинка с боевыми патронами, 12 гранат РГД и Ф-1, два магазина от автомата Калашникова, с патронами, бронежилеты, щиты, каски, снаряд от РПГ, гладкоствольные ружья, девять винтовок и другое.

Выяснилось, что четверо задержанных во время массовых беспорядков ограбили оружейный магазин.

Вещественные доказательства изъяты следственно-оперативной группой в процессуальном порядке. Уголовное дело зарегистрировано по ст. 188, ч. 3 УК РК и ст. 291, ч.1 УК РК. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Замначальника ДП города Алматы Берик Абильбеков

Задержанные проживали вместе в съемном доме, где обнаружен арсенал. Их возраст – 27, 35, 39 лет.