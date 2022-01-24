«Омикрон» в Казахстане: шансы пройти КТ бесплатно увеличились

Известно, что направление на плановые консультации врачей узкой специализации, плановую диагностику с помощью КТ и МРТ от участкового врача могут получить все, кто застрахован в системе ОСМС. И платить за это ничего не нужно. Другое дело, если в вашей поликлинике нет того же КТ, вас направят в ту медицинскую организацию, с которой заключен договор.

Для получения услуги в плановом порядке пациент должен иметь статус «Застрахован», так как на уровне поликлиники эти услуги оказываются в рамках ОСМС. Мы часто получаем обращения от граждан, что поликлиника отказывает им в направлении на консультативно-диагностическую услугу при наличии показаний, ссылаясь на отсутствие возможности ее проведения. Однако в таком случае поставщик обязан привлечь соисполнителя из числа медицинских организаций, состоящих в базе фонда. Если же договор соисполнения ни с кем не заключен, то пациента должны направить к одному из поставщиков фонда по данному виду услуг, договор будет заключен автоматически по итогам оказания услуги по направлению. Заместитель председателя правления ФСМС Илияс Мухамеджан

Иногда пациенты сами идут на КТ платно, обосновывая это тем, что врач отказал в направлении на данный вид обследования.

К сожалению, в результате выясняется, что пациент даже не обращался в свою поликлинику, а сразу решил самостоятельно пройти обследование платно в другом месте. Мы призываем граждан пользоваться медуслугами в рамках ГОБМП и в системе ОСМС. Если же возникают проблемы, обязательно обращаться в Службу поддержки пациента и отстаивать свои права. Заместитель председателя правления ФСМС Илияс Мухамеджан

Как отмечают в Фонде социального медицинского страхования, в 2022 году на финансирование медицинской помощи населению планируется направить 2,049 трлн тенге, в том числе по ГОБМП – 1,2 трлн тенге, по ОСМС – 838 млрд тенге.

При этом существенно увеличивается финансирование консультативно-диагностических услуг. На эти цели предусмотрено более 231 млрд тенге, из них по ОСМС – более 187,7 млрд тенге. Для сравнения: годом ранее было направлено 203 млрд тенге, из них 167 млрд тенге по ОСМС.