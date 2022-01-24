Касым-Жомарт Токаев принял президента Татарстана Рустама Минниханова

Собеседники обсудили перспективы укрепления взаимного сотрудничества в торгово-экономической, промышленной и технологической сферах, передает Акорда.

Приветствуя Рустама Минниханова, президент отметил, что Татарстан занимает важное место в многогранных отношениях с Российской Федерацией.

Как отметил глава нашего государства, Татарстан лидирует среди субъектов Российской Федерации по уровню экономического, промышленного и технологического сотрудничества с Казахстаном. По итогам 11 месяцев 2021 года взаимный товарооборот с республикой составил 423 млн долларов.

Ярким примером такого сотрудничества является реализация проектов в сфере машиностроения с участием компаний КАМАЗ и «Татнефть» на сумму 1,8 млрд долларов. Ведется активная работа по строительству трех заводов по производству автокомпонентов КАМАЗ и шин «Татнефть» в Костанайской и Карагандинской областях.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан будет и далее создавать все необходимые условия для комфортной работы инвесторов, в том числе из Татарстана.

Наряду с этим президент проинформировал Рустама Минниханова о проведении в стране масштабных экономических реформ и реализации конкретных программ развития, которые откроют дополнительные возможности для осуществления совместных проектов с Татарстаном.