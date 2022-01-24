Карантин ослабят для объектов, работающих по «зеленому» статусу

То же касается и ослабления карантинных ограничений в зависимости от зоны эпидемиологического риска для объектов бизнеса, работающих для посетителей с «синим» статусом.

В «зеленой» зоне – без ограничений, в «желтой», «красной» зонах – послабление карантинных ограничений в сторону увеличения наполняемости и снятия ограничений по режиму работы.

Решение было принято 24 января на заседании под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова.

Заместитель премьер-министра отметил, что в сложившейся непростой ситуации по стремительному распространению «омикрон-штамма», который является очень контагиозным вариантом COVID-19, МВК рекомендовано мобилизовать все ресурсы для исправления эпидемиологической ситуации и главным приоритетом является вакцинация и ревакцинация населения.

В завершение совещания Ералы Тугжанов поручил акиматам усилить темпы вакцинации, для этого государством выделено достаточное количество вакцин.