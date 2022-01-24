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Законодательство РК
21:21 24.01.2022

Карантин ослабят для объектов, работающих по «зеленому» статусу

Карантин ослабят для объектов, работающих по «зеленному» статусу Фото: Zakon.kz
Будут снижены карантинные ограничения во всех зонах эпидемиологического риска («зеленой», «желтой», «красной») для объектов, работающих по «зеленому» статусу, у персонала и посетителей, сообщает Zakon.kz.

То же касается и ослабления карантинных ограничений в зависимости от зоны эпидемиологического риска для объектов бизнеса, работающих для посетителей с «синим» статусом.

В «зеленой» зоне – без ограничений, в «желтой», «красной» зонах – послабление карантинных ограничений в сторону увеличения наполняемости и снятия ограничений по режиму работы.

Решение было принято 24 января на заседании под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова.

Заместитель премьер-министра отметил, что в сложившейся непростой ситуации по стремительному распространению «омикрон-штамма», который является очень контагиозным вариантом COVID-19, МВК рекомендовано мобилизовать все ресурсы для исправления эпидемиологической ситуации и главным приоритетом является вакцинация и ревакцинация населения.

В завершение совещания Ералы Тугжанов поручил акиматам усилить темпы вакцинации, для этого государством выделено достаточное количество вакцин.

Константин Вноровский
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