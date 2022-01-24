Мировой рынок криптовалют потерял $130 млрд за сутки

Как показывают данные CoinDesk, снижение курса биткоина составило примерно 4,8% — до 34 100 долларов, а Ethereum упал сразу на 10,8%, до отметки в 2260 долларов. Ранее, 24 января, обе цифровые монеты упали до самых низких курсов с июля, и это примерно вдвое меньше их исторического максимума.

Динамика котировок криптовалют в целом коррелирует с распродажей высокорисковых активов, таких как акции технологических компаний, например. Это происходит на фоне подготовки инвесторов к более жесткой монетарной политике со стороны ФРС США и повышению процентных ставок.

Инвесторы оценивают также новости из разных стран. Так, недавно «Банк России» предложил запретить в РФ операции с криптовалютами, а также майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют.