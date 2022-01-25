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00:55 25.01.2022

Великобритания отменяет тесты на COVID-19 для въезжающих в страну

Великобритания отменяет тесты на COVID-19 Фото: pixabay
Великобритания отменяет 10-дневный карантин для непривитых туристов и обязательный ПЦР-тест для вакцинированных, сообщает Zakon.kz.

ТАСС приводит слова министра транспорта Грант Шэппс о том, что изменения вступают в силу с 4 утра 11 февраля.

Согласно новым правилам, которые начнут действовать в феврале, таким путешественникам нужно будет лишь сдать тест перед поездкой и после прибытия в Соединенное Королевство.

Таким образом, для привитых от коронавируса необходимо буде заполнить форму Passenger Locator Form, а для непривитых, вместе с формой представить отрицательный тест, сделанный не более чем за два дня до прибытия, и сдать ПЦР-тест после прибытия.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отмене обязательных масок в общественных местах, вакцинных паспортов, а также рекомендации работать из дома. Как заявил глава британского правительства, вероятно режим самоизоляции из-за коронавируса после 25 марта продлевать не будут.

Константин Вноровский
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