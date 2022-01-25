Европарламент одобрили ограничение «агрессивной рекламы» в интернете

Инициативу поддержали 530 парламентариев, против выступили 78, передает The Verge.

Новый закон о цифровых услугах запрещает крупным интернет-платформам, таким как Google, Meta и Amazon, использовать конфиденциальную информацию (о возрасте, религии, ориентации или национальности) для показа таргетированной рекламы.

Вместе с тем онлайн-платформам будут запрещены манипулятивные практики влияния на пользователей, так называемые «темные шаблоны», собирающие данные о людях скрытым образом. Если новые правила вступят в силу, пользователи смогут удалять нелегальный контент, а также потребовать компенсацию от нарушившей правила онлайн-платформы.

В случае нарушения закона, компаниям может грозить штраф в размере до 6% от их глобальной выручки.

Новые правила могут вступить в силу уже в 2023 году как часть Закона о цифровых услугах.