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06:40 25.01.2022

Казахстанские футзалисты крупно обыграли команду Финляндии на ЧЕ-2022

Футзал ЧЕ Разгром Финляндии Фото: Instagram/kff_team
Сборная Казахстана по футзалу во втором туре Чемпионате Европы переиграла представителей Финляндии – 6:2, сообщает Zakon.kz.

Данная победа для казахстанской дружины оказалась волевой и крупной. По ходу игры подопечные Рикарду Кака дважды проигрывали, но догоняли, сравнивали счет, а затем уже не оставили сопернику шансов.

Дублем в казахстанской сборной отметились Биржан Оразов и Арнольд Кнауб, еще по одному голу забили вратарь Игита и Азат Валиулин.

После этого успеха казахстанская команда единолично возглавила турнирную таблицу, в ее активе 4 очка. Далее расположились Италия и Словения, у них по 2 балла, а замыкают таблицу финны с одним баллом.

Теперь, сборной Казахстана для того чтобы гарантировать выход в четвертьфинал Евро-2022, в заключительном туре группового раунда достаточно сыграть вничью с Италией. Этот матч пройдет 28 января.

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