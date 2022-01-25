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07:17 25.01.2022

Военные в Буркина-Фасо объявили о захвате власти

Буркина Фасо Фото: pixabay
В заявлении военных-мятежников говорится, что правительство и парламент западноафриканской страны распущены, действие конституции приостановлено, а границы закрыты, сообщает Zakon.kz.

Устроившие мятеж военные в Буркина-Фасо заявили, что захватили власть. Они отстранили президента Рока Марка Кристиана Каборе. Сообщение о переходе власти к военным за подписью подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы было зачитано в эфире национального телевидения в понедельник, сообщает Deutsche Welle.

Военные объявили о роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции и закрытии сухопутных и воздушных границ страны. На территории страны введен комендантский час.

В заявлении говорится, что власть в стране переходит к ранее неизвестному «Патриотическому движению за охрану и восстановление» (MPSR).

Мятежники отмечают ухудшение ситуации с безопасностью в стране, а также неспособность Каборе объединить народ и эффективно противостоять угрозам, в том числе со стороны исламистских группировок. По словам военных, захват власти был осуществлен без насилия, все задержанные находятся в безопасном месте.

Ранее африканские и западные государства осудили попытку государственного переворота в Буркина-Фасо, а Европейский Союз потребовал немедленного освобождения президента Каборе.

Данияр Кунафин
Буркина-Фасо
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