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08:10 25.01.2022

Менее 10 тысяч случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в Казахстане

Коронавирус Казахстан 25 января Фото: Zakon.kz
В стране зарегистрировали на 2324 заболевших меньше, чем днем ранее. Число заражений в Нур-Султане снизилось до 1,6 тыс., в Алматы – до 1,5 тыс., сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 25 января 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 9016 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 1648,

в Алматы – 1501,

в Шымкенте – 85,

в Акмолинской области – 998,

в Актюбинской области – 409,

в Алматинской области – 396,

в Атырауской области – 567,

в ВКО – 229,

в Жамбылской области – 113,

в ЗКО – 162,

в Карагандинской области – 1245,

в Костанайской области – 323,

в Кызылординской области – 74,

в Мангистауской области – 177,

в Павлодарской области – 703,

в СКО – 263,

в Туркестанской области – 123.

Всего в стране подтверждено 1 166 697 случаев.

6610 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 2702,

в Алматы – 1750,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 27,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 358,

в Атырауской области – 99,

в ВКО – 172,

в Жамбылской области – 21,

в ЗКО – 133,

в Карагандинской области – 534,

в Костанайской области – 38,

в Кызылординской области – 391,

в Мангистауской области – 36,

в Павлодарской области – 151,

в СКО – 150,

в Туркестанской области – 48.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 000 550 человек.

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