Менее 10 тысяч случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 25 января 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 9016 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 1648,
в Алматы – 1501,
в Шымкенте – 85,
в Акмолинской области – 998,
в Актюбинской области – 409,
в Алматинской области – 396,
в Атырауской области – 567,
в ВКО – 229,
в Жамбылской области – 113,
в ЗКО – 162,
в Карагандинской области – 1245,
в Костанайской области – 323,
в Кызылординской области – 74,
в Мангистауской области – 177,
в Павлодарской области – 703,
в СКО – 263,
в Туркестанской области – 123.
Всего в стране подтверждено 1 166 697 случаев.
6610 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 2702,
в Алматы – 1750,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 27,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 358,
в Атырауской области – 99,
в ВКО – 172,
в Жамбылской области – 21,
в ЗКО – 133,
в Карагандинской области – 534,
в Костанайской области – 38,
в Кызылординской области – 391,
в Мангистауской области – 36,
в Павлодарской области – 151,
в СКО – 150,
в Туркестанской области – 48.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 000 550 человек.