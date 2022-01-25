Летающий автомобиль сертифицировали в Словакии

Автомобиль, который может ездить по дорогам и летать в небе, получил сертификат от Транспортного управления Словакии, сообщает Sky News.

По словам разработчиков автомобиля, выдача сертификата продвинула массовое производство на шаг ближе.

Отмечается, что объем летных испытаний соответствует стандартам Европейского агентства авиационной безопасности (EASA).

Автомобиль в ходе испытаний «продемонстрировал удивительную статическую и динамическую стабильность в режиме самолета», говорится в сообщении разработчиков.

Процедуры взлета и посадки были выполнены даже без необходимости пилота прикасаться к элементам управления полетом. Потребовалось более 100 тыс. человеко-часов, чтобы достичь стадии сертифицированного прототипа.