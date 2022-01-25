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Законодательство РК
08:53 25.01.2022

Большинство россиян выступают за отмену ЕГЭ – опрос

Отмена ЕГЭ Фото: pixabay
Больше всего противников ЕГЭ на Северном Кавказе, меньше всего – в Москве и Московской области. Опрос проводился среди 1 тыс. россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек, передает Zakon.kz.

Отношение большинства россиян к Единому государственному экзамену остается негативным: 60% граждан выступают за его отмену, а 7% – однозначно поддерживают. Об этом говорится в исследовании банка «Открытие», сообщает РИА Новости.

Отмечается, что только 7% опрошенных назвали себя сторонниками ЕГЭ. Они полагают, что экзамен позволяет объективно оценить знания школьников. Каждый четвертый россиянин относится к ЕГЭ нормально, потому что «к нему уже привыкли».

По мнению 60% респондентов, ЕГЭ надо отменять. Больше всего его противников на Северном Кавказе (75%), меньше всего – в Москве и Московской области (55%). Еще 7% россиян высказались о безразличном отношении к проведению ЕГЭ.

Исследование провели 13-19 января по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

Данияр Кунафин
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