Forex Club Libertex – лучший образовательный центр 2021 года

Преподаватели академии имеют большой теоретический и практический опыт, что позволило создать максимально эффективные курсы для обучения трейдеров искусству инвестиций.

Академия всегда славилась высоким уровнем подготовки обучающихся, поэтому победа ГК Forex Club Libertex в номинации «Лучший обучающий Форекс-центр СНГ» по итогам голосования в премии Traders Union Awards 2021 не стала неожиданностью.

Ежегодно Международное объединение форекс трейдеров (МОФТ) определяет лучших форекс-брокеров для вручения премии Traders Union Awards по ряду номинаций путем голосования на своей площадке. Поскольку МОФТ объединяет свыше 300 тысяч трейдеров, а его рейтинг включает свыше 300 брокеров, итоги голосования получаются максимально объективными.

Фото: Forex Club Libertex

В 2020 году объединение трейдеров отметило «инновационность» торговой платформы Libertex. Преимущество торговли в Libertex – это наличие мультипликатора для каждой отдельной сделки, позволяющего тонко настроить ее финансовые параметры; а также уникальный по своему удобству интерфейс. В 2021 году ГК Forex Club еще сильнее расширила функциональность платформы, представив новый тип счета Libertex Portfolio.

Libertex Portfolio позволяет инвестировать в акции мировых брендов без кредитного плеча, свопов и иных комиссий. Этот продукт направлен на удовлетворение потребности в средне- и долгосрочных инвестициях. Поскольку плечо не используется, нет риска полной потери капитала, отсутствуют Margin Call и Stop Out. Инвестору доступны дробные акции, а на купленные бумаги выплачиваются дивиденды.

Libertex Portfolio – идеальный вариант для применения стратегии «купи и держи».

Если вы только начинаете свой путь в мире инвестиций, то обучающие программы ГК Forex Club Libertex станут лучшим подспорьем. А если вы планируете следовать примеру Уоррена Баффетта или Рэя Далио, то максимальной эффективности вашим инвестициям поспособствует Libertex Portfolio.