При каких условиях школы могут перевести на онлайн-обучение, рассказали в Минздраве

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране с учетом международного опыта и по рекомендации Министерства образования и науки и ЮНИСЕФ пересмотрен формат обучения в организациях образования. Все дошкольные организации, учащиеся начальных классов и школы мощностью до 600 учащихся обучаются в штатном формате. В организациях образования свыше 600 учащихся применяется дифференцированный подход к организации обучения, начальная школа в штатном режиме. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

По ее словам, при выборе формата обучения обязательно учитывается уровень охвата вакцинацией.

В вузах и колледжах страны также введен дифференцированный подход: лекции – онлайн, остальные в штатном режиме по гибкому графику. При этом, следует отметить, что органами санэпиднадзора будет продолжаться мониторинг исполнения карантинных мер и при выявлении нарушений, как и в первом учебном полугодии, обучение будет переводиться в онлайн-формат. Глава Минздрава РК

В этой связи, она указала акиматам областей, городов Алматы, Нур-Султан и Шымкент на необходимость обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в организациях образования для недопущения резкого роста заболеваемости среди учащихся.