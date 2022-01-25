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Законодательство РК
09:28 25.01.2022

При каких условиях школы могут перевести на онлайн-обучение, рассказали в Минздраве

Школа, обучение, онлайн-формат Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании правительства рассказала, при каких условиях школы страны могут перевести на онлайн-обучение, передает корреспондент Zakon.kz.
Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране с учетом международного опыта и по рекомендации Министерства образования и науки и ЮНИСЕФ пересмотрен формат обучения в организациях образования. Все дошкольные организации, учащиеся начальных классов и школы мощностью до 600 учащихся обучаются в штатном формате. В организациях образования свыше 600 учащихся применяется дифференцированный подход к организации обучения, начальная школа в штатном режиме. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

По ее словам, при выборе формата обучения обязательно учитывается уровень охвата вакцинацией.

В вузах и колледжах страны также введен дифференцированный подход: лекции – онлайн, остальные в штатном режиме по гибкому графику. При этом, следует отметить, что органами санэпиднадзора будет продолжаться мониторинг исполнения карантинных мер и при выявлении нарушений, как и в первом учебном полугодии, обучение будет переводиться в онлайн-формат.Глава Минздрава РК

В этой связи, она указала акиматам областей, городов Алматы, Нур-Султан и Шымкент на необходимость обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в организациях образования для недопущения резкого роста заболеваемости среди учащихся.

Мадина Мамырханова
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