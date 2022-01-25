В Нур-Султане запустили бесплатную школу нового поколения на четыре тысячи мест

Бигвилль Capital Park от строительного холдинга BI Group – новый жилой метрополис Нур-Султана. На территории 86 га здесь возводятся чудесные парки и неповторимые по своей архитектуре кварталы, и первые их жители уже отметили новоселье.

Фото: BINOM

Естественно, что для тысяч семей необходима инфраструктура: торговые и медицинские центры, детские сады и школы в непосредственной близости от домов.

Наша компания перешла от точечной застройки к комплексному освоению территорий. Теперь в приоритете – возведение целых кварталов с обустройством коммуникаций и инженерных систем, с собственными парками и общественными пространствами, детсадами и школами. Мы создаем бигвилли – «города в городе». В настоящее время холдинг возводит три таких проекта: GreenLine (за «Хан Шатыром»), Nexpo (вблизи комплекса Expo и Mega Silkway) и Capital Park (на улице ханов Керея и Жанибека, у Президентского парка). Новая школа BINOM, которую мы построили всего за год, является частью бигвилля Capital Park. Все наши ЖК будут строиться в комплексе с социальной инфраструктурой. Игорь Морозов, директор управления ГЧП BI Group

Фото: BINOM

В нынешнем академическом году сразу три BINOM School приняли первых учеников – в микрорайоне Nova City, в районе улицы Байтурсынова (SARYARQA) и в микрорайоне Жағалау (TURAN). Каждое заведение рассчитано на 4 тыс. детей в две смены. Таким образом, благодаря открытию сети BINOM 16 тыс. школьников будут обеспечены новыми местами. Кроме того, BINOM планирует зайти в регионы, начав с Атырау, где возводится бигвилль TALAN.

Фото: BINOM

Проект реализуется по принципу государственно-частного партнерства (ГЧП) инновационным строительным холдингом BI Group совместно с местными исполнительными органами. Образование во всех школах сети бесплатное, ведется на казахском и русском языках. Процесс отвечает всем требованиям международных стандартов и при этом построен на философии «Аманат» на основе трудов великого философа-востоковеда Абу Насра аль-Фараби.

Фото: BINOM

Размах и оснащенность школы поражают. На площади более 22 тыс. кв. м расположены 127 кабинетов, девять лабораторий по физике, химии, биологии, нано- и биотехнологиям с самым передовым оборудованием, смарт-классы. Творческие и практические занятия для учеников проходят в кабинетах робототехники, мастерских по резьбе металла и дерева, TedxBinom. Любителей чтения наверняка привлечет библиотека с богатейшим собранием изданий. «Изюминкой» заведения являются кинозал на 100 мест, коворкинг-зоны и телестудия. И, самое главное, все инновации доступны для детей с особыми образовательными потребностями – в школах создана инклюзивная среда, в частности, предусмотрены лифты для маломобильных учеников, пандусы, подъемники, регулируемая высота столов и парт, тактильные полосы и многое другое.

Фото: BINOM

Появление школы в совершенно новом районе Нур-Султана – Capital Park – будет способствовать его динамичному росту и развитию.