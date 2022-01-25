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Законодательство РК
09:37 25.01.2022

25 января истекает срок уплаты ряда налогов и платежей

уплата налогов и платежей Фото: pixabay
25 января 2022 года истекает очередной срок уплаты ряда налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.

В частности, истекает срок уплаты:

  1. КПН, авансовые платежи по КПН за январь 2022 года;

  2. КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в декабре 2021 года;

  3. КПН, удержанный у источника выплаты:

  • с доходов нерезидента начисленных и выплаченных, а также в пределах суммы выплаченной в декабре 2021 года предоплаты (доходы по п. 1 ст. 645 НК);

  • с доходов нерезидента из источников в Республике Казахстан от прироста стоимости (доходы по п. 1 ст. 650 НК);

А также:

ИПН, удержанный у источника выплаты:

  • с доходов, выплаченных в декабре 2021 года (доходы по пп. 1) - 12) и 17) ст. 321 НК);

  • с доходов физлиц-нерезидентов из источников в Республике Казахстан от прироста стоимости (доходы по п. 1 ст. 650 НК);

ИПН с доходов, выплаченных в декабре 2021 года:

  • физических лиц-нерезидентов из источников в РК, в том числе с доходов от деятельности в РК по трудовому договору (соглашению, контракту), заключенному с резидентом или нерезидентом, являющимися работодателями (доходы по п. 3 ст. 655 НК);

НДС по ликвидационной декларации при снятии с регистрационного учета по НДС в декабре 2021 года;

социальный налог за декабрь 2021 года;

плата за пользование земельными участками:

  • физическим лицом по земельным участкам, полученным в возмездное землепользование и не используемым в предпринимательской деятельности, в случае заключения договора временного возмездного землепользования в декабре 2021 года;

  • при истечении срока действия договора временного возмездного землепользования или его расторжении в декабре 2021 года;

плата за использование радиочастотного спектра, уплачиваемая иностранцами, лицами без гражданства и юридическими лицами-нерезидентами, не осуществляющими деятельность в РК и не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков РК, при получении разрешения в декабре 2021 года;

плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за январь 2022 года;

обязательные пенсионные взносы:

  • удержанные из доходов, выплаченных работникам и физлицам по договорам ГПХ в декабре 2021 года;

  • уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющими СНР на основе патента), ЛЧП из полученных доходов в декабре 2021 года;

  • уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в декабре 2021 года;

  • уплачиваемые добровольно гражданами РК по полученным в декабре 2021 года доходам:

  • по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами;

  • от работы за пределами РК;

- обязательные профессиональные пенсионные взносы, удержанные из доходов, выплаченных работникам в декабре 2021 года;

- социальные отчисления за декабрь 2021 года;

- отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным в декабре 2021 года;

- взносы на ОСМС:

  • удержанные из доходов, выплаченных работникам и физлицам по договорам ГПХ в декабре 2021 года;

  • уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющих СНР на основе патента), ЛЧП из полученных доходов в декабре 2021 года;

  • уплачиваемые самостоятельными плательщиками из полученных доходов в декабре 2021 года.

Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2022 году можно в налоговом календаре.

Лариса Черненко
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