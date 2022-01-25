09:45 25.01.2022
Уровень заболеваемости коронавирусом в Казахстане вырос в 1,5 раза за неделю
Фото: pixabay
Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании правительства рассказала, в каких регионах могут усилить карантин из-за коронавируса, передает корреспондент Zakon.kz.
При нагрузке выше 70% в регионах дифференцированно будут приниматься дополнительные карантинные меры, направленные на недопущение регистрации избыточной смертности, связанной с несвоевременным получением населением медпомощи. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният
Министр отметила, что с начала года в республике коронавирусной инфекцией заболели более 178 тыс. человек, впервые за весь период пандемии суточная регистрация случаев превысила 16 тыс., это обусловлено высокой заразностью и скоростью распространения «омикрон-штамма». Почти вся страна, за исключением Туркестанской области, находится в «красной» зоне.
За последнюю неделю уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос в 1,5 раза. С начала января по сравнению с декабрем заболеваемость выросла в 11 раз, увеличение отмечается во всех регионах. Резкий рост заболеваемости отразился и на занятости инфекционных стационаров в республике. За последний месяц занятость инфекционных коек увеличилась в 2,1 раза – с 18 до 38%. Занятость более 50% коечного фонда отмечается в Нур-Султане, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской и Павлодарской областях. Занятость реанимационных коек более 50% отмечается в Нур-Султане.Глава Минздрава РК