Уровень заболеваемости коронавирусом в Казахстане вырос в 1,5 раза за неделю

При нагрузке выше 70% в регионах дифференцированно будут приниматься дополнительные карантинные меры, направленные на недопущение регистрации избыточной смертности, связанной с несвоевременным получением населением медпомощи. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

Министр отметила, что с начала года в республике коронавирусной инфекцией заболели более 178 тыс. человек, впервые за весь период пандемии суточная регистрация случаев превысила 16 тыс., это обусловлено высокой заразностью и скоростью распространения «омикрон-штамма». Почти вся страна, за исключением Туркестанской области, находится в «красной» зоне.