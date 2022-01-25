Министр нацэкономики рассказал, сколько потратят на развитие западных регионов Казахстана

Как рассказал Куантыров, разработаны новые комплексные планы развития Актюбинской и Западно-Казахстанской областей на 2022-2025 годы, а также актуализированы действующие комплексные планы развития Атырауской и Мангистауской областей на 2021-2025 годы.

Общий объем финансирования четырех комплексных планов развития западных регионов составляет 15,3 трлн тенге, в том числе из республиканского бюджета – 1,7 трлн тенге. Министерством совместно с центральными госорганами, акиматами, была проведена работа по отбору проектов с высоким потенциалом прямых и косвенных мультипликативных эффектов на социально-экономическое развитие регионов и создание постоянных рабочих мест. Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров

По его словам, комплексный план Актюбинской области состоит из 92 мероприятий. Предусматривается реализация крупных проектов по развитию возобновляемых источников энергии, строительству завода по производству цемента, горно-обогатительного комплекса по переработке титаноциркониевых руд. Также будет создана особая индустриальная зона с привлечением зарубежных инвесторов.

Комплексный план развития Западно-Казахстанской области включает: в сфере промышленности и предпринимательства – создание индустриальной зоны, строительство литейного производства, завода по глубокой переработке нефти и цементного завода; в сфере сельского хозяйства – строительство двух теплиц, 25 откормочных площадок, 10 молочно-товарных ферм, создание четырех садковых рыбоводных хозяйств, восстановление и расширение площадей орошаемых земель с 6,6 тыс. га до 50 тыс. га и реконструкцию Кировского водохранилища. Алибек Куантыров

Комплексный план развития Атырауской области предусматривает создание индустриальной зоны площадью 400 га, строительство завода по производству терефталевой кислоты и оптово-распределительного центра. По развитию сельского хозяйства планируется строительство шести теплиц, пяти откормплощадок, трех птицефабрик, семи прудовых хозяйств для выращивания рыб, цехов по переработке молока и др.

В рамках плана развития Мангистауской области запланирована реализация третьей фазы освоения месторождения «Дунга», строительство нефтехимического комплекса в городе Актау. В сферах агропромышленного комплекса планируется реализация 25 инвестиционных проектов, туризма — строительство 14 объектов.