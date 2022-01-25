О причинах повышения базовой ставки рассказали в Нацбанке

Повышение базовой ставки направлено на дальнейшее снижение инфляции, что является одной из основ общей антиинфляционной политики. При принятии решения в декабре 2021 года мы отмечали, что будем наблюдать за стабилизацией устойчивых факторов инфляции и инфляционных ожиданий, а также в зависимости от развития эпидемиологической ситуации будем принимать решение о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики. Заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов

Он напомнил, что целевой ориентир по инфляции на 2022 год – 4-6%, а с 2023 года он снизится до 4-5%. В среднесрочной перспективе президент поручил снизить инфляцию до 3-4% в 2025 году. Эта траектория плавного снижения целевого ориентира также заложена в стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года.

Учитывая, что трансмиссионный механизм монетарной политики действует на инфляцию с лагом, мы должны уже сейчас закладывать необходимые денежно-кредитные условия с учетом всех рисков, чтобы добиться необходимых результатов. В связи с этим Национальный банк будет продолжать проводить дезинфляционную денежно-кредитную политику для снижения инфляции и заякорения инфляционных ожиданий. Заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов

Акылжан Баймагамбетов также рассказал об итогах реализации монетарной политики в 2021 году и о влиянии антиинфляционных мер на динамику инфляции в прошлом году.

По его словам, правительством совместно с Нацбанком в сентябре прошлого года начата реализация комплекса мер антиинфляционного реагирования на 2021-2024 годы, направленного в первую очередь на стабилизацию немонетарных факторов инфляции.

Это позволило по итогам 2021 года снизить рост цен на социально значимые продукты питания до 9,9%, что положительно сказалось на стабилизации продовольственной инфляции (9,9%), которая внесла основной вклад в общий рост цен.

Как отметил зампред Нацбанка, Национальный банк со своей стороны осуществлял реализацию дезинфляционной денежно-кредитной политики. С июля 2021 года базовая ставка была трижды повышена в совокупности на 0,75 п.п. – с 9 до 9,75%.

Таким образом, общими усилиями правительства, Национального банка и местных исполнительных органов удалось добиться уровня инфляции в пределах 8,5% на конец года в соответствии с поручением главы государства. По итогам 2021 года инфляция составила 8,4%. Но это по-прежнему выше наших ориентиров, и такой существенный рост цен негативно сказывается на всей экономике. Зампред Нацбанка Акылжан Баймагамбетов

По его словам, основной вклад в инфляцию внесли продовольственные товары. При этом темпы роста продовольственной инфляции в декабре прошлого года значительно снизились и составили 9,9% по итогам 2021 года.

Он отметил, что основные усилия правительства и акиматов были направлены на сдерживание цен на социальные значимые продовольственные товары, т.н. СЗПТ и расшивку «узких мест» в цепочках их поставок в крупные города. Это позволило стабилизировать продовольственную инфляцию.

По сравнению с 2020 годом в прошлом году замедлились темпы роста цен на многие продукты питания. Снизился вклад в инфляцию таких товаров, как овощи и фрукты (годовой темп роста – 10,6% против 14,1%), масло (17,6% против 21,6% в 2020 году), сахар (15,1% против 32,8%). Вместе с тем на отдельные группы сохраняется умеренный рост цен вследствие влияния неблагоприятных результатов урожая зерновых в 2021 году.

Если в продовольствии мы видим замедление инфляции, то постепенное восстановление потребительского спроса по мере адаптации населения к ограничительным мерам, а также повышение издержек производителей отразились на ускорении инфляции непродовольственных товаров и услуг в прошлом году. Продолжающееся по всему миру нарушение цепочек поставок, рост инфляции в странах – торговых партнерах также отразились на ускорении цен. Зампред Нацбанка Акылжан Баймагамбетов

По данным Нацбанка, наибольший вклад в непродовольственную инфляцию, которая по итогам 2021 года сложилась на уровне 8,5%, внесло удорожание энергоресурсов (бензин, дизельное топливо, сжиженный газ) – 3,2 п.п., или ~38% от всей непродовольственной инфляции.

Помимо прямого эффекта, удорожание данных товаров оказывает дополнительное косвенное проинфляционное давление через рост цен на товары и услуги, в производстве и логистике которых используются ГСМ.

В то же время эффект от сдерживания роста цен и тарифов в начале пандемии постепенно исчерпался. В 2021 году рост цен был зафиксирован на отдельные коммунальные услуги: электроснабжение – на 9,3%, газоснабжение – на 5,5%. Восстановление спроса и удорожание ГСМ способствовали росту цен на услуги транспорта.

Возврат к традиционному офлайн-формату обучения обусловил удорожание услуг аренды жилья (19,8%), услуг образования (7,9%). Кроме того, отмечалось удорожание стройматериалов и ремонтных работ на фоне удорожания импорта и снятия пенсионных накоплений.

Согласно обновленным в январе текущего года оценкам Национального банка, которые учитывают влияние совместных с правительством мер, высокую базу 2021 года, ожидается дальнейшее замедление инфляционных процессов. По итогам текущего года инфляция замедлится до 6-6,5%. Конечно, нашим основным устремлением является вхождение инфляции в целевой коридор, в данном случае – достижение инфляции ближе к верхней границе коридора 4-6% в текущем году. Собственно поэтому и принято решение о повышении базовой ставки на 50 б.п. Зампред Нацбанка Акылжан Баймагамбетов

Зампред Нацбанка также отметил, что на привлекательность тенговых инструментов Нацбанк в первую очередь воздействует через изменение базовой ставки.

На фоне трагических событий в январе текущего года Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) повысил предельные ставки по сберегательным депозитам на 1-2 п.п. в зависимости от их срока. Так, с 11 января были повышены ставки по сберегательным депозитам со сроками хранения три и шесть месяцев до 12,8% с пополнением и до 13,3% без пополнения. По депозитам 12 месяцев – до 13,7% и 14,9% соответственно.

Решение о повышении базовой ставки также скажется на предельных ставках КФГД по так называемым несрочным депозитам, которые составляют львиную долю от депозитов населения – ставки по ним также вырастут. Помимо этого, в конце декабря 2021 года глава государства подписал закон, предусматривающий увеличение максимального размера гарантийного возмещения по сберегательным вкладам в тенге с 15 млн до 20 млн тенге. Принимаемые меры способствуют повышению привлекательности тенговых вкладов и снижению долларизации с максимума 70% в январе 2016 года до 37,2% к ноябрю 2021 года. Зампред Нацбанка Акылжан Баймагамбетов

Он также рассказал о дальнейших планах Национального банка по снижению инфляции и ключевых моментах при принятии следующих решений по базовой ставке.

Так, для обеспечения макроэкономической стабильности Национальный банк продолжит следовать принципам инфляционного таргетирования и проводить дезинфляционную политику.

При принятии решения мы смотрим на баланс рисков. Неустойчивость замедления инфляции в конце прошлого года и ускорение непродовольственной инфляции вкупе с сохраняющимися высокими инфляционными ожиданиями обусловили текущее решение Национального банка о повышении ставки. Ожидаем, что разрабатываемый сейчас правительством комплекс мер по контролю инфляции будет действенен. Зампред Нацбанка Акылжан Баймагамбетов

Он отметил, что дальнейшие решения будут приниматься с учетом реализации рисков внешнего сектора, развития эпидемиологической ситуации и формирования устойчивого тренда на снижение инфляции. Важным фактором анализа при принятии решений будут результаты мер антиинфляционной политики правительства.

«Успешная реализация скоординированных мер правительства и Национального банка позволит снизить и стабилизировать инфляцию в коридоре 3-4% в 2025 году для достижения поставленной главой государства цели», – заключил Акылжан Баймагамбетов.