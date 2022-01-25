11:12 25.01.2022
Курс доллара вырос на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 435,16 тенге, поднявшись на 0,81 тенге, передает Zakon.kz.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 437,5-438,5 тенге, евро – по 494,5-497 тенге, российские рубли – по 5,63-5,75 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 25 января.
Мартовские фьючерсы на нефть WTI поднялись на 0,50%, составив 83,73 доллара за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,66% — до 86,84 доллара за баррель.