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11:12 25.01.2022

Курс доллара вырос на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 435,16 тенге, поднявшись на 0,81 тенге, передает Zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 437,5-438,5 тенге, евро – по 494,5-497 тенге, российские рубли – по 5,63-5,75 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 25 января.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI поднялись на 0,50%, составив 83,73 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,66% — до 86,84 доллара за баррель.

Лариса Черненко
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