Курс доллара вырос на торгах

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 437,5-438,5 тенге, евро – по 494,5-497 тенге, российские рубли – по 5,63-5,75 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 25 января.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI поднялись на 0,50%, составив 83,73 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,66% — до 86,84 доллара за баррель.